 Sì, cambiare funziona. Sarà un Toro a due volti

Dovremmo farci l’abitudine un po’ a tutti a vedere, anche nelle prossime partite, un Toro camaleontico, che imposta in uno modo e difende in un altro, che nel corso della partita viene stravolto da Ignazio Abate con le sostituzioni. Se il risultato finale sarà lo stesso della partita contro l’Udinese, sarà certo più semplice prendere confidenza con i vari modi di stare in campo della formazione granata e la capacità di cambiare potrà rivelarsi una risorsa importante, in grado di fare la differenza in più di un’occasione. Sin dal giorno della sua prima conferenza stampa da allenatore del Toro, Abate aveva spiegato di non essere ossessionato dai moduli e anche in estate, fin dai primi giorni del ritiro a Pinzolo, pur avendo lavorato principalmente sul 3-4-2-1 (che ormai sembra essere stato accantonato) lo si era visto provare anche schieramenti tattici diversi, tra cui la difesa a quattro. E ora proprio la linea a quattro davanti a Perri sta diventando un’abitudine. Nel secondo tempo contro il Bologna, con la squadra in svantaggio 1-0, Abate era passato al 4-4-2 e il Toro era cresciuto sempre di più riuscendo a pareggiare la partita.

Il Torino camaleontico di Abate Come vi abbiamo raccontato su queste pagine nelle scorse settimane, durante la pausa del campionato, pur non potendo contare sui difensori centrali (a parte Biraghi, gli altri erano tutti convocati dalle rispettive nazionali) l’allenatore al Filadelfia aveva lavorato sul sistema di gioco visto nella ripresa al Dall’Ara, ma anche su altri moduli sempre con la difesa a quattro. Il 4-4-2 è stato così proposto anche contro l’Udinese, questa volta dall’inizio, ma anche contro i friulani è stato necessario un cambiamento e il passaggio al 3-5-2 per far crescere la squadra e arrivare alla vittoria. Per quanti diversi possano apparire i due sistemi di gioco, quello dal 4-4-2 al 3-5-2 non è stato un vero stravolgimento, perché anche nel primo tempo il Toro lo si è visto modellarsi in base alle situazioni di gioco: quando era in possesso del pallone attaccava con il 4-4-2, quando era invece l’Udinese a farsi vedere in avanti, la difesa diventava a cinque con Rodriguez che si accentrava lasciando a Cacciamani il compito di presidiare la fascia sinistra.