Ilkhan, l'esito degli esami dopo l'infortunio in Torino-Udinese: per quante partite lo perde Abate
TORINO - Il Torino perde Emirhan Ilkhan: il centrocampista turco è costretto allo stop dopo l'infortunio muscolare accusato durante la gara contro l'Udinese. Lo staff medico granata ha sottoposto il calciatore ad esami strumentali ed è stata riscontrata una distrazione muscolare di basso grado all'adduttore destro.
I tempi di recupero
I tempi di recupero si aggirano tra le due e le tre settimane di stop, l'obiettivo di Ilkhan è tornare a inizio novembre prima della prossima pausa per le nazionali, con il Toro di Abate che l'1 novembre affronterà il Frosinone in trasferta e il 7 dello stesso mese ospiterà il Lecce all'Olimpico Grande Torino.
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