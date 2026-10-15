Missione Cacciamani. Abate ha un piano per farlo volare

TORINO - "Cacciamani non mi deve dimostrare nulla. Non bisogna però caricarlo di responsabilità". Si era espresso così Ignazio Abate, alla vigilia del debutto in campionato contro il Milan, parlando del giovane esterno. Quello era un periodo molto particolare per il talento granata: la Roma lo corteggiava e sui giornali, sui siti e sulle tv si parlava quasi quotidianamente della trattativa tra i giallorossi e i granata. Cacciamani, nonostante i soli 19 anni, è riuscito però a non farsi distrarre. Alla fine è rimasto al Toro e lo ha fatto con convinzione, tanto che pochi giorni dopo la chiusura della finestra estiva di calciomercato ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2031. Nel frattempo ha trovato spazio con continuità nell'undici di Abate giocando da titolare sette delle otto partite finora disputate dalla formazione granata, tra campionato e Coppa Italia: soltanto contro la Roma aveva iniziato dalla panchina, ma seduto a bordo campo ci era rimasto appena quarantacinque minuti, il tecnico all'intervallo aveva infatti deciso di mandarlo in campo. Un chiaro segnale del fatto che l'allenatore ripone molta fiducia nelle qualità del suo numero 77, un giocatore che aveva saputo valorizzare nella scorsa stagione alla Juve Stabia. E ora Abate vuole aiutare Cacciamani a proseguire il proprio percorso di crescita. Fino a questo momento l'esterno sembra però aver un po' patito il salto dalla Serie B alla A, non lo si è ancora visto fare davvero la differenza sulla fascia sinistra, come capitava lo scorso anno con la formazione campana. Cacciamani si è acceso solamente a tratti, rendendosi protagonista di qualche buona iniziativa (vedi il cross per il colpo di testa vincente di Pietro Comuzzo contro il Sassuolo, per esempio), ma l'impressione che sta dando è che possa fare ben di più rispetto a quanto mostrato fino a questo momento. Non va dimenticato che è pur sempre un ragazzo di 19 anni alla prima vera esperienza in Serie A: aveva giocato un paio di spezzoni di partita con Paolo Vanoli, due anni fa, ma un conto è un ruolo da comparsa, un altro quello da protagonista, come lo ha in questa stagione. Non va neppure dimenticato che Cacciamani nasce come attaccante esterno, mentre finora si è spesso dovuto sacrificare a giocare a tutta fascia nel 3-5-2 (o nelle varianti di questo modulo) dovendo quindi lavorare molto nella fase di non possesso.