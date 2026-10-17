Il Fila, 100 anni di amore e gloria. E di futuro

Cinto Ellena , classe 1914, grande bandiera del Torino Anni 30 e 40 , mediano, vincitore in granata del primo scudetto del Grande Torino e di due Coppe Italia (già quella del 1936, prima del 1943 con Mazzola e compagni), poi allenatore, maestro del vivaio e formidabile talent scout, scopritore di decine di grandi giocatori e campioni, era presente al Filadelfia in quel giorno di 100 anni fa, 17 ottobre 1926 , quando fu inaugurato con solenni cerimonie il nuovo stadio voluto con lungimiranza e vera passione dal presidente Enrico Marone Cinzano . «Sì, ricordo tutto bene. Lo stadio fu inaugurato domenica 17 ottobre 1926 con la partita di campionato vinta dal Torino sulla Fortitudo Roma, 4 a 0». Così raccontò Ellena, decenni dopo, in un’intervista concessa al giornalista di Tuttosport Vladimiro Caminiti (Ellena sarebbe poi scomparso nel 2000). «Dovevo ancora compiere 12 anni. Andai al Fila col mio povero fratello Pino... Attorno allo stadio c’erano solo prati. Arrivarci fu un’avventura per noi che stavamo alla Gran Madre di Dio. Prendemmo il 21 che ci lasciò in piazza Carducci e poi il tram numero 11. Moltissimi vennero in bicicletta. Torino nel 1926 era piccola, bella, tranquilla. Lo stadio era stracolmo, fu una giornata molto emozionante, tutti erano felici, festeggiavano un evento speciale».

Esattamente un secolo fa nacque l’epopea dello stadio leggendario (nome originario: Campo Torino; 2,5 milioni di spesa; circa 7 mesi di lavoro; creazione dell’ingegnere Miro Gamba; inizialmente solo con 2 tribune, di cui una coperta in legno, ghisa e cemento; capienza complessiva; 15 mila spettatori; nel 1932 l’ingrandimento con anche le gradinate dietro le curve; massima capienza: 33 mila spettatori; ultima partita ufficiale di campionato nel 1963; allenamenti fino alla chiusura a metà Anni 90). Riproponiamo alcuni stralci del lungo resoconto purtroppo non firmato dell’inaugurazione del Fila, pubblicato sulla Gazzetta del Popolo (celebre giornale non più esistente) lunedì 18 ottobre 1926 (Tuttosport non esisteva ancora: nacque nel 1945 con la Liberazione). «Che radiosa giornata di sport. Una folla strabocchevole. Corso Stupinigi (oggi corso Unione Sovietica, ndr) invaso dalle automobili, i tramway zeppi di passeggeri. Cerimonia inaugurale suggestiva, a tratti imponente, impressione eccellente del magnifico campo, volti raggianti, convegno di autorità. (...) L’arrivo del Duca d’Aosta, della Principessa Maria Adelaide, del Duca di Pistoia, ricevuti dal commendatore Enrico Marone, è stato salutato da un cordiale applauso. Subito dopo arriva monsignor Giuseppe Gamba, arcivescovo di Torino. Nella tribuna d’onore presso i Principi sedevano le autorità» civili e politiche: l’elenco è lunghissimo.

Torino-Fortitudo Roma 4-0: la cerimonia inaugurale del Filadelfia

Poi: «Quando uno squillo di tromba ottiene il silenzio, sbocca dal passaggio sotterraneo la prima squadra del Torino. La saluta una calda ovazione. I giocatori si allineano di fronte alla tribuna d’onore e salutano. Subito dopo arrivano i giocatori della Fortitudo (...). Ed ecco che dal sotterraneo sbucano altri giocatori granata. Sono le riserve. E poi ne vengono altri. Le squadre minori, in una gradazione di statura decrescente fino ai Boys (...): 13 squadre, un gruppo imponente di atleti e di futuri atleti, che si ritraggono al centro del campo schierandosi lungo il tratto che corre da una porta all’altra, religiosamente seguiti da un nugolo di fotografi. Il Duca d’Aosta, la Principessa Maria Adelaide, madrina del campo, il Duca di Pistoia, monsignor Gamba e le autorità discendono dalla tribuna (...). La musica dei carabinieri intona la Marcia Reale. Poi si interrompe. Uno squillo. Tutti in piedi. Silenzio perfetto. La voce dell’alto prelato dice la formula della benedizione. Poi il corteo si muove (...), si sofferma presso una porta e l’augusta madrina recide il nastro tricolore che la attraversava. Principi e autorità vanno verso l’altra porta e qui è il Duca d’Aosta che spezza il nastro. Quando il gruppo delle autorità si riporta al centro del campo, i giocatori chiudendo le due ali dello schieramento formano un ampio cerchio».

Grande Torino e Filadelfia: il ricordo della storica inaugurazione

Poi «il Duca d’Aosta si fa presentare il capitano della squadra, Martin II, e altri nazionali del Torino». E ancora: «Il pubblico applaude. Le autorità ritornano in tribuna, le squadre rompono i ranghi e sgombrano il terreno di gioco nel quale non rimangono che le prime due squadre del Torino e della Fortitudo». E così «dall’atmosfera idilliaca della cerimonia inaugurale si passa all’ardore della contesa». La festa granata continua anche così, comunque: 4 a 0. «Organizzazione perfetta», è la chiosa.