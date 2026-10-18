Toro, la difesa va blindata: è la priorità

Non è ancora abbastanza per Abate . Non può esserlo per un allenatore che ha chiaramente sottolineato in più occasioni quanto sia importante per la sua squadra evitare gli errori da lui stesso definiti «sciocchi», le disattenzioni, quelli che finora hanno portato il Torino a subire sempre gol in ognuna delle sei partite di campionato fin qui disputate. Non è ancora abbastanza nonostante con l’ Udinese la sua squadra abbia concesso “solo” una rete, frutto dell'unica vera occasione avuta dalla squadra di Runjaic . Pure contro i friulani il momentaneo 1-1 firmato Ekkelenkamp è stato causato da una disattenzione: ben prima dell’errore di Comuzzo, messo a sedere dall’avversario, Solet era stato liberissimo di avanzare palla al piede senza trovare chi riuscisse a fermarlo.

«Sì, è un piccolo obiettivo con il Parma. Abbiamo lavorato su questo, ci teniamo a non subire gol - ha spiegato proprio l’allenatore granata ieri in conferenza stampa - anche se contro l’Udinese abbiamo commesso una leggerezza. Dobbiamo crescere nella lettura dei momenti, mancavano cinque minuti all’intervallo e avremmo dovuto portare a casa il risultato a fine primo tempo. Ci sono però ampi margini di miglioramento, da questo punto di vista». Se ne possono contare tanti di episodi come quello nel corso delle precedenti settimane. Tra questi a Firenze, prima del ribaltone firmato Comuzzo e Adams, un errore di Perri aveva favorito il gol di Pellegrino. Lo stesso portiere brasiliano, contro la Roma, con un errato rinvio aveva innescato i giallorossi in occasione del vantaggio. A Bologna una leggerezza di Fortini aveva permesso ai rossoblù di concludere l’azione e passare in vantaggio. Insomma, è un Toro ben lontano da quello che non più tardi di tre stagioni fa riusciva a chiudere con ben sedici clean sheet stagionali. Più in generale, andando a confrontare questo inizio di Serie A con quelli precedenti si deve arrivare all’annata 2020-21 per trovare lo stesso record negativo, ossia un Toro incapace di chiudere senza subire gol nelle prime sei partite di campionato.

L'assenza di clean sheet

Tra Marco Giampaolo - era lui l’allenatore sei anni fa - e Abate sulla panchina granata si sono seduti (da inizio stagione, motivo per cui non saranno considerati Davide Nicola e Roberto D’Aversa) Ivan Juric, Paolo Vanoli e Marco Baroni. In almeno un caso le loro squadre sono riuscite a centrare un clean sheet nelle prime sei giornate. Lo scorso anno la squadra di Baroni - una difesa da brividi, la seconda peggiore dell’intero campionato - aveva pareggiato 0-0 contro la Fiorentina alla seconda di campionato e poi vinto 1-0 a Roma contro i giallorossi. Nel 2024-25 il Toro di Vanoli, partito benissimo, non aveva subito gol per due partite di fila: a Venezia (vittoria 1-0, firmata Coco) e poi contro il Lecce in casa, gara terminata 0-0. Andando a ritroso c’è poi il triennio di Juric: nell’ultimo anno con il croato in panchina, la stagione 2023-24, la difesa granata aveva chiuso tre volte la saracinesca. Era accaduto contro il Cagliari all’esordio (0-0), poi sempre in casa contro il Genoa (1-0 di Radonjic in pieno recupero) e a Salerno, dove il Toro si era imposto 3-0.

Abate come Giampaolo

L’anno prima da registrare lo 0-0 con la Lazio e il successo contro il Lecce, 1-0, rispettivamente alla seconda e quinta giornata, mentre al debutto di Juric nell’annata 2021-22 il Toro non aveva concesso nulla contro la Salernitana (4-0 casalingo) ed era poi andato a vincere in casa del Sassuolo 1-0. E si arriva così alla stagione post Covid, quella di Giampaolo: in sei giornate sempre almeno una rete incassata in virtù delle quattro sconfitte e dei due pareggi contro Sassuolo e Lecce. In quel caso il primo clean sheet era arrivato alla settima, quando i granata avevano pareggiato 0-0 col Crotone.