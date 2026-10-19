Vlasic per mettere le ali al Torino

TORINO - Aveva bisogno di tempo per trovare la migliore condizione atletica e ha certamente patito l’aver saltato la preparazione nel ritiro estivo perché, giustamente e meritatamente, in vacanza dopo essere stato protagonista al Mondiale. Ora però il tempo del rodaggio è terminato e il Toro ha bisogno, da subito, del miglior Nikola Vlasic . Contro l’ Udinese aveva cominciato la partita dalla panchina: la sua esclusione dell’undici titolare era stato un segnale da parte di Ignazio Abate, che aveva dimostrato di non guardare in faccia nessuno e di essere pronto a lasciare in panchina anche uno dei giocatori più importanti della squadra. Un messaggio che il croato aveva recepito e lo aveva dimostrato con la brillante prestazione fornita nella ripresa, quando era entrato in campo. Contro il Parma, questa sera, Vlasic tornerà invece a far parte della formazione titolare . «Sta crescendo sempre di più sia dal punto di vista fisico, sia da quello mentale», ha assicurato Abate che è pronto a lanciarlo in una posizione inedita per il numero 10 nel Toro, ma non in assoluto, considerato che l’ha ricoperta più volte con la Croazia: quella di esterno destro di centrocampo. Anche al Tardini, infatti, il tecnico dovrebbe confermare il 4-4-2 visto anche una settimana fa contro l’Udinese e in questo assetto tattico Vlasic partirà appunto largo a destra, ma sarà poi libero di accentrarsi per avvicinarsi alla porta avversaria e andare anche alla conclusione. « È un giocatore che deve sentirsi libero perché ha qualità , ma può fare l’esterno, così come lo fa in nazionale», ha spiegato sempre Abate.

Più che la posizione nella quale giocherà, a contare sarà il contributo che Vlasic riuscirà a dare alla causa granata. Lo scorso campionato lo aveva concluso con un bottino personale di 8 gol e 3 assist (più 1 gol e 2 assist in Coppa Italia), oltre a una lunga serie di ottime prestazione. In questo campionato, invece, non solo non ha ancora segnato e non ha mandato in gol i compagni, ma l’unica vera prestazione positiva è stata appunto quella contro l’Udinese. Anche nello scorso campionato, va ricordato, il croato aveva impiegato alcuni mesi prima di trovare la prima rete: si era infatti sbloccato in Serie A solamente alla dodicesima giornata contro il Como, in una partita da dimenticare per la formazione granata che era stata battuta in casa 5-1. Ma in precedenza aveva segnato il gol decisivo contro il Modena in Coppa Italia e anche in campionato aveva offerto prestazioni migliori rispetto a quelle di questi primi due mesi. Una vittoria contro il Parma, considerati anche i risultati maturati da venerdì a ieri nelle altre partite, permetterebbe al Toro di fare un altro balzo in classifica, ma aiuterebbe anche dal punto di vista dell’autostima.

Il match col Parma

Per la formazione granata potrebbe però non essere semplice trovare spazi tra le maglie della difesa avversaria, ecco perché al Tardini le qualità tecniche di un giocatore come Vlasic saranno molto importanti: il croato è abile nel gestire il pallone nello stretto, sa saltare l’uomo e creare superiorità numerica in fase offensiva e in una partita in cui di spazi potrebbero essercene pochi, se giocherà come molte volte ha fatto in questi anni, potrà fare la differenza. E questo anche quello che si augura Abate. Ma la differenza potrebbe farla anche l’altro esterno: Alessio Cacciamani, che come al solito sarà schierato sulla corsia mancina. Tra l’altro l’ex Primavera, con il passaggio al 4-4-2, avrà anche meno compiti difensivi rispetto a quelli che aveva giocando da esterno a tutta fascia nel 3-5-2 (o il 3-4-2-1 di inizio stagione) e potrà risparmiare qualche energia da sfruttare per puntare gli avversari nella metà campo avversaria.