Simeone, doppietta e pensiero al papà. Cacciamani si esalta, Perri si presenta

"Sono contento per aver fatto una bella partita ma anche per la prestazione della squadra. Forse mio figlio non crederà al mio secondo gol, se un giorno glielo farò vedere. Mio padre mi diceva che quando sarò grande farò vedere i gol come lui faceva con me. Perri ha fatto una grande partita, lui è davvero grosso e non sai mai dove tirare con lui in porta", ha aggiunto l'attaccante granata, autore di una doppietta". Così Giovanni Simeone fa il punto sul successo al Tardini, dove ha apposto la doppia firma al 3-0 finale (di Che Adams l'altra marcatura granata). Un successo che segue la vittoria interna sull'Udinese e che consente agli uomini di Ignazio Abate di rientrare dalla 7ª giornata di campionato con 10 punti in classifica a pari merito con il Napoli e una lunghezza di ritardo dalla Juventus. Il calendario mette ora in programma la gara interna contro il Monza dell'ex Ivan Juric (che nell'altro incontro di giornata ha travolto il Cagliari) in programma venerdì 23. Le due formazioni si ritrovano dopo il ko dei granata in Coppa Italia. Anche Alessio Cacciamani ha fatto il punto sulla trasferta di Parma, queste le sue parole: "Cerco di lavorare quotidianamente per fare il salto di qualità. Il passaggio dalla B alla A è importante. Cerco di limitare ogni giorno gli errori del giorno prima, lavorando sugli aspetti tecnico e tattico. Il mister e lo staff mi aiutano quotidianamente. Devo migliorare la precisione nell'ultima giocata - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Con lo studio si fa fatica, giocando anche in infrasettimanale, però cerco però di conciliare tutto. Il mio valore di mercato? È relativo, non mi pongo limiti. C'è ancora molto da lavorare. Quando si è parlato di mercato in estate è stata una situazione nuova per me. Io sono affezionato al Torino, è la squadra che mi ha cresciuto. Fare bene qua è sempre stato il mio primo pensiero".