Abate: "Torino, mezz'ora di grande livello. Simeone è un leader, Perri ha la mia fiducia"
"Abbiamo fatto una mezz'ora di alto livello, poi è uscito fuori il Parma ma abbiamo difeso bene. Loro hanno spinto forte a inizio ripresa ed è lì che bisogna fare lo step ulteriore. Mi porto a casa anche la voglia di non prendere gol dei ragazzi". Così Ignazio Abate ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Torino sul campo del Parma. "Perri è arrivato gli ultimi giorni di mercato ed era reduce da un infortunio. Non è facile arrivare in un campionato nuovo e senza conoscere la lingua. Ha la mia massima fiducia - aggiunge il tecnico granata -. Sono felice anche per Simeone. Nelle prime giornate ha fatto un grande lavoro per la squadra. Oggi si è sbloccato e sono ancora più contento. Lavora a testa bassa ed è un leader. Il nostro è un gruppo dai valori importanti, ma serve umiltà e voglia di migliorarsi. La piazza ci chiede di avere questo spirito. Inizialmente siamo partiti con un'idea tattica diversa, ma con cinque punte in rosa abbiamo deciso di provare a giocare con i due attaccanti", conclude Abate.
Le parole di Gilardino
"È un risultato pesante. Abbiamo fatto molto male la prima mezz'ora e me ne assumo le responsabilità. Eravamo impauriti, non mi aspettavo un avvio del genere. Abbiamo preso i primi due gol troppo facilmente. C'è stata poi una reazione negli ultimi 15 minuti del primo tempo che ci ha portato a fare 15-20 minuti quasi perfetti nella ripresa. Abbiamo però fatto troppo poco per meritare un risultato diverso. Lo sfogo dei tifosi è comprensibile. Dobbiamo però continuare a lavorare, il campionato è lungo e non butto via tutto da questa partita. Chi è entrato nella ripresa ci ha dato vivacità. La nostra è una squadra giovane e i primi due gol sono stati accusati mentalmente. Quando vai sotto e concedi situazioni del genere diventa tutto più complicato. Bisogna ripartire dall'inizio del secondo tempo". Queste invece le parole del tecnico del Parma Alberto Gilardino ai microfoni di Dazn.
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