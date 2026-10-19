Abate: "Torino, mezz'ora di grande livello. Simeone è un leader, Perri ha la mia fiducia"

"Abbiamo fatto una mezz'ora di alto livello, poi è uscito fuori il Parma ma abbiamo difeso bene. Loro hanno spinto forte a inizio ripresa ed è lì che bisogna fare lo step ulteriore. Mi porto a casa anche la voglia di non prendere gol dei ragazzi". Così Ignazio Abate ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Torino sul campo del Parma. "Perri è arrivato gli ultimi giorni di mercato ed era reduce da un infortunio. Non è facile arrivare in un campionato nuovo e senza conoscere la lingua. Ha la mia massima fiducia - aggiunge il tecnico granata -. Sono felice anche per Simeone. Nelle prime giornate ha fatto un grande lavoro per la squadra. Oggi si è sbloccato e sono ancora più contento. Lavora a testa bassa ed è un leader. Il nostro è un gruppo dai valori importanti, ma serve umiltà e voglia di migliorarsi. La piazza ci chiede di avere questo spirito. Inizialmente siamo partiti con un'idea tattica diversa, ma con cinque punte in rosa abbiamo deciso di provare a giocare con i due attaccanti", conclude Abate.