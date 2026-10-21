Simeone, la differenza del Torino: è tornato il Cholito formato bomber

TORINO - «Aspettare, lavorare e continuare a crederci». Così ha fatto Simeone : ha atteso che una serata come quella di Parma arrivasse, si è allenato senza farsi distrarre dal pensiero del gol, senza che diventasse un’ossessione. Ci ha creduto. Sì, delle volte ha sbagliato: occasioni mancate, chance clamorose sciupate. Non era il momento, a quanto pare. Su Instagram il Cholito ha celebrato una serata da ricordare: non uno ma due gol, dopo oltre due mesi di digiuno . «Una gioia speciale, da condividere con tutta la squadra. Tre punti importantissimi e tanta voglia di continuare così», ha aggiunto. Il sorriso, dopo il 3-0 definitivo, l’abbraccio collettivo, compreso quello di Abate, che più volte aveva sottolineato l’importanza del suo attaccante.

Già dopo la sfida contro l’ Udinese aveva sottolineato quanto l’argentino - in quel caso rimasto a secco - fosse stato il migliore. Figurarsi al Tardini, dopo una partita così: «Sono felice per Simeone - ha spiegato l’allenatore dopo il successo sui gialloblù - visto che la piazza gli chiedeva dei gol. Il Cholito lavora tutti i giorni a testa bassa, è un leader della squadra, è uno positivo». Positività: Simeone non si è mai fatto abbattere nonostante l’ultima rete risalisse addirittura al 15 agosto , sessantacinque giorni prima. Un attaccante vive di momenti così ma per il Cholito il non gol non è mai stato un problema o un peso. Più facile quando si ha il pieno sostegno di società ed allenatore, certo.

Toro, tutti in festa per il ritorno al gol di Simeone

La dirigenza granata ha deciso di partire proprio da lui per costruire il Toro di Abate: la scelta di trattenerlo nonostante il desiderio del calciatore di ritornare in Argentina, al River Plate, ha fatto la differenza. Simeone ha detto sì, così da dare a Petrachi la possibilità di operare in un certo modo sul mercato, non dovendo andare a caccia di una punta per sostituire il Cholito. L’idea era quella di avere a disposizione anche un giocatore in grado di trascinare il gruppo, guidare i più giovani ed essere un punto di riferimento per un allenatore che per la prima volta si affacciava alla Serie A. Così è accaduto: ed è il motivo per cui i compagni gli hanno riservato quell’abbraccio finale. E lo hanno poi festeggiato sui social: da Perri (che in tv, a caldo, aveva detto che «in Italia c’è una grande attenzione tattica, è difficile fare gol a meno che non tu non sia il Cholito Simeone») a Mandragora, da Comuzzo a Coco, Bragança, Cacciamani e via tutti gli altri, compresi i suoi fratelli. «Goleador», ha scritto Giuliano, «Te lo avevo detto» ha invece commentato Gianluca. Complimenti e messaggi celebrativi per fissare ancora di più nella mente una giornata di campionato che per Simeone può essere quella di una ripartenza.

Simeone: "Lavorare senza mollare"

Certo, il Cholito direbbe di esserci sempre stato e di aver piuttosto costruito tutto col tempo e con il lavoro. Del resto anche su questo argomento il focus dell’attaccante si è allargato all’intera squadra. Mentre lunedì sera, infatti, raccontava a caldo le proprie sensazioni ed emozioni dopo il fischio finale, non rinunciava a lanciare un messaggio ai compagni: «Quando si lavora senza mollare le cose poi arrivano, se non arrivano bisogna continuare. Ed è quello che ho pensato quando ho segnato. Voglio aiutare i miei compagni a capire queste cose». Se Adams è tornato al gol dopo l’infortunio - dopo le due reti a Milan e Fiorentina - e Kulenovic ha portato ai granata quattro punti tra Bologna e Udinese, ora con il Cholito in formato bomber Abate può guardare con maggiore serenità le prossime partite. Cresce l’attacco, non prende gol la difesa: meglio di così…