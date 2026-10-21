 Stadio Toro, il sindaco insiste: «Cairo, siamo agli sgoccioli»

In ballo c’è la presentazione di «una proposta di partenariato pubblico/privato mediante finanza di progetto, relativa allo sviluppo dello stadio e del Robaldo »: come da comunicazioni di aprile, allorché Cairo annunciò anche la collaborazione del club con il Politecnico «per la presentazione di una proposta nel più breve tempo possibile». «Ce la aspettavamo entro la fine di settembre», aveva già rivelato alcune settimane fa l’assessore allo Sport di Torino, Domenica Carretta. In Comune, peraltro, sono convinti che le interlocuzioni tra il Torino e il Politecnico possano ancora portare al parto (da parte di Cairo) di questo benedetto progetto volto a garantire, se poi approvato dal Comune, una concessione presumibilmente trentennale dello stadio al club granata, con annessi adeguati lavori di riqualificazione. «Resto ottimista e fiducioso», diceva sempre il sindaco nella scorsa settimana. Però Lo Russo , evidentemente, non si aspettava questi continui slittamenti, questi continui rinvii da parte di Cairo. Siamo quasi alla fine di ottobre e ancora il progetto non è stato depositato. Le prese in giro sono bandite, in Municipio si attendono la presentazione del progetto in tempi rapidi. Ma ormai è scattata con tutti i crismi anche l’operazione Exit Strategy: l’alternativa, il paracadute, casomai Cairo cambiasse idea in extremis, a sorpresa.

Le parole del Sindaco Lo Russo

«Siamo sempre in attesa di ricevere la proposta di project che ci era stata preannunciata dal Torino - ha detto ieri il sindaco Lo Russo in radio, alla trasmissione “Tuttocittà” -. Qualora questa proposta non arrivasse, andremmo a bando con una procedura tecnica preparata dagli uffici comunali. Un bando di concessione ordinaria. Sì, qualora questa proposta non arrivasse nei tempi previsti, abbiamo questa opzione. Che peraltro è già a uno stadio molto avanzato. Nel momento in cui venissero a decorere i tempi necessari, gli uffici preposti la porterebbero avanti. Ma restiamo ancora in attesa di ricevere quanto ci era stato annunciato dal Torino. Lo voglio dire in maniera molto chiara: noi abbiamo degli obblighi di legge. In questi mesi la proroga al Torino (per l’uso dell’impianto in affitto anche nel primo semestre del 2027, oltre la scadenza della proroga originaria fino al 31 dicembre 2026; ndr) era stata concessa proprio in virtù del tempo necessario per realizzare la progettazione che ci era stata annunciata dal parte del Torino. Ma è chiaro che se non arriverà, andremo avanti con una procedura di evidenza pubblica che ricalcherà l’attuale regine concessorio: cioè una procedura di concessione e non di project. Peraltro ricordo che la proposta del Torino era arrivata grazie al fatto che eravamo riusciti, non senza fatica, a togliere le famose ipoteche. Quello stadio dopo il fallimento del Torino», nel 2005, «era stato gravato di ipoteche per 34 milioni di euro, che siamo riusciti a rimuovere grazie a un’operazione faticosa ma efficace con l’Agenzia delle Entrate». Un successo che il sindaco, comprensibilmente, rimarca. Doppiamente, si aspetta ora che Cairo mantenga gli impegni, una buona volta.

Il Comune pronto al bando alternativo

«Aver tolto le ipoteche ci ha permesso di pensare a scenari diversi da una concessione pluriennale» di “normale” affitto. «E da lì è nata la proposta di partenariato pubblico/privato del Torino. Ma ribadisco quanto ho detto: siamo agli sgoccioli del tempo utile. E qualora la proposta non arrivasse nei tempi previsti, gli uffici sarebbero già pronti a varare il bando di concessione. Vedremo». Detto in parole povere, il sindaco resta sì «fiducioso», ma sta anche cominciando a perdere per davvero la pazienza, con Cairo.