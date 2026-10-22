Rodriguez si ferma. Out almeno 3 partite: un guaio per Abate

Dieci giorni fa, contro l’Udinese, Ricardo Rodriguez era tornato a giocare una partita da titolare con la maglia del Toro. Era poi rimasto seduto in panchina contro il Parma, ma per rivederlo di nuovo in campo non basterà attendere la sfida di domani sera contro il Monza: il difensore si è infatti dovuto fermare a causa di un problema muscolare. Un infortunio patito lunedì sera al Tardini: al termine della partita, i calciatori che non stati impiegati, come avviene sempre dopo ogni gara, hanno svolto un allenamento atletico sul campo. Ed è proprio in quel momento che il numero 13 granata ha sentito il muscolo della coscia tirare. Gli esami a cui si è sottoposto una volta rientrato a Torino hanno evidenziato una lesione tendinea di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra. Tradotto in numero di partite in cui sarà assente, Rodriguez sarà costretto a saltare la gara di domani contro il Monza, ma anche le successive due: l’impegno di martedì contro il Como e quello della successiva domenica in casa del Frosinone.

Torino, ecco quando può rientrare Rodriguez Nella migliore delle ipotesi lo svizzero rientrerà per Torino-Lecce, in programma sabato 7 novembre, ma è molto più probabile che lo si riveda dopo la sosta del campionato di novembre, quando la formazione granata sarà di scena al Maradona contro il Napoli, sabato 21. Qualche certezza in più sui tempi di recupero del difensore la si avrà comunque nelle prossime settimane, quando le sue condizioni verranno rivalutate dallo staff medico. Quella di Rodriguez non sarà un’assenza di poco conto, perché lo svizzero è un jolly difensivo che può agire sia da terzino nella difesa a quattro, sia da braccetto in quella a tre. E il passaggio dal 4-4-2 al 3-5-2 (o viceversa) è diventata una costante del Toro nelle ultime settimane. Contro il Parma il doppio ruolo di terzo di difesa e terzino sinistro lo aveva fatto con ottimi risultato Pietro Comuzzo: è quindi probabile che nelle prossime partite, a cominciare da domani sera contro il Monza, Ignazio Abate continui a utilizzare proprio l’ex Fiorentina in quella posizione.