Toro, l’entusiasmo sale a quota 20mila
TORINO - La prevendita sta andando meglio del previsto, domani sera contro il Monza si vedrà uno stadio bello pieno. Non esaurito, ovviamente, ma il colpo d’occhio sarà comunque coinvolgente, di sicuro emozionante. E ci si attende un tifo sicuramente molto caldo, un entusiasmo notevole sugli spalti. La netta vittoria del Torino a Parma ha dato una scossa in più, ovviamente. Una vittoria potente, caratterizzata oltretutto da buone trame di gioco, soprattutto nel corso della prima mezz’ora dell’incontro. Si è ammirato un Toro finalmente capace di dispensare una qualità maggiore nelle geometrie in fase di costruzione, con efficacia immediata sotto porta: dopo appena 24 minuti i granata erano già sul 2 a 0. E il 3 a 0 finale, pur soffrendo troppo nella prima parte del secondo tempo, ha donato ai tifosi granata una gioia dolce, nuove speranze, un entusiasmo ritrovato. Certo, la contestazione contro Cairo non muta, ovviamente continua, in Maratona campeggerà come sempre quello striscione “dedicato” al presidente, i cori torneranno a udirsi con gli inviti a cedere la società. Come è stato anche a Parma, naturalmente. Nulla cambia sotto questo aspetto, d’altra parte non può essere certo una vittoria a cambiare i giudizi che si possono dare a questi 21 di Cairo e del cairismo, ci mancherebbe! La mediocrità gestionale resta mediocrità, tra “tradimenti” sportivi e omissioni (eufemismo). Ma il fatto che la squadra, in campo, stia dando motivi di orgoglio, di soddisfazione ai tifosi non può che essere un bel risultato, che può anche avere un valore nell’ottica della promozione del “marchio granata” su un panorama internazionale.
Torino, entusiasmo ritrovato dopo la vittoria a Parma: i numeri del pubblico
Un volano positivo possono rivelarsi i risultati, effettivamente. E se due lunedì or sono per la partita contro l’Udinese, che arrivava dopo il pareggio di Bologna e la lunga sosta per le nazionali, si erano materializzati allo stadio 18 mila e 700 tifosi, domani sera non ci stupiremmo affatto se alla fine ci dovessero essere almeno 20 mila spettatori. Si tratterebbe comunque di un ottimo dato, considerando anche che si tratta di un altro giorno feriale. E in un altro giorno feriale verrà giocata anche la partita successiva: di nuovo in casa contro il Como, sempre alle 20 e 45, martedì prossimo (non a caso il club ha “partorito” forme di promozione e sconti con pacchetti ad hoc per queste due partite).
Torino-Monza, sfida a Juric: per i granata una rivincita dopo la Coppa Italia
I tifosi del Torino, dunque, stanno dimostrando la solita generosità evocata anche da Simeone. E domani sera torneranno a spingere la squadra in quella che potrebbe rivelarsi una sorta di rivincita sportiva molto sentita sia dai protagonisti in campo sia dai tifosi sugli spalti. Era il primo settembre, una cinquantina di giorni fa, quando il Monza giocava a Torino e piallava i granata ben più di quanto sancì il risultato (vittoria di misura per 1 a 0 con gol di Dany Mota), con annessa l’eliminazione della formazione di Abate dalla Coppa Italia: il momento più basso e complicato per il tecnico granata in questo avvio di stagione (la successiva vittoria a Firenze avrebbe consolidato la sua panchina, altrimenti traballante). Il fatto poi che sulla panca del Monza ci sia Juric, ex tecnico granata che aveva avuto più motivi di attrito con la Maratona nel corso del terzo anno a Torino, renderà probabilmente ancor più acceso il tifo della curva, domani sera.
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