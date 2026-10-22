Vlasic, Belghali, Ismajli, Aboukhlal: Abate dice tutto. E su Simeone...
Dopo la vittoria netta per 3-0 contro il Parma, il Torino si prepara a sfidare il Monza. "Nella mia squadra ho massima fiducia - ha detto l'allenatore granata Ignazio Abate in conferenza stampa in vista della partita -, sono positivo per come li vedo lavorare. Se pensate che sottovalutiamo l'avversario, vi sbagliate di grosso: saremmo sulla strada sbagliata. Ci alleniamo con la tigna giusta, dobbiamo voler migliorare nel quotidiano. Contro il Monza siamo usciti dalla Coppa, la metteranno sui duelli e sarà una partita sporca. Dobbiamo sporcarci le mani e mettere energia e qualità. A che punto siamo del percorso? Non lo so, sinceramente. Non deve abbandonarci la voglia di miglioramento. Abbiamo ampi margini, lo vedo anche negli allenamenti. Dobbiamo perseverare".
Brutti ricordi con il Monza: "Rivincita? No e vi spiego perché"
Il Monza è una squadra molto aggressiva, che ha già messo in difficoltà diverse avversarie: "Quando trovi squadre che mordono uomo su uomo, non è una gara da dominio perché ti vogliono portare sui loro binari e noi dovremo calarci nella mentalità. Non sarà una gara di palleggio, dovremo metterci qualità per vincere i duelli". Il Torino è stato eliminato dalla Coppa Italia proprio dal Monza: "Dobbiamo pensare al percorso di crescita. Ho sentito parlare di svolta e gare cruciali, io credo in un processo e nel lavoro quotidiano. È la strada che abbiamo intrapreso: veniamo da due gare in cui abbiamo fatto risultato, ma non ero disfattista prima e non sono soddisfatto ora. serve equilibrio, dobbiamo ancora migliorare tanto. Voglia di rivincita? No, e spiego perché. Lottiamo contro noi stessi, altrimenti saremmo mediocri se ci accontentiamo. Bisogna creare una mentalità: stiamo centrando il primo obiettivo, che è creare l'anima del gruppo dopo aver cambiato tantissimi giocatori. Si è creato un bel senso di appartenenza, voglio vedere il veleno della sofferenza che abbiamo avuto a Parma. Abbiamo goduto della sofferenza, è stata la cosa più bella. Domani sarà dura, ma anche il Monza troverà tosta".
Come fermare bomber Varela
Servirà anche fermare Varela, pericolo numero uno per la porta del Torino: "Ha fatto un grande inizio di campionato e ha qualità, ma anche io ho giocatori forti dietro che sono fisici e veloci. Mi aspetto una grande partita anche dagli attaccanti, che vogliano coprire palla. Dobbiamo capire i momenti della gara. Il Monza non è solo Varela, gioca un calcio offensivo e vengono da un buon momento. Domani in casa nostra deve essere difficile per loro, non vedo l'ora che sia domani: dobbiamo avere connessione con la nostra gente, ci sono stati vicini nei momenti difficili e dobbiamo trascinarli".
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