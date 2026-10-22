Vlasic, Belghali, Ismajli, Aboukhlal: Abate dice tutto. E su Simeone...

Dopo la vittoria netta per 3-0 contro il Parma , il Torino si prepara a sfidare il Monza . "Nella mia squadra ho massima fiducia - ha detto l'allenatore granata Ignazio Abate in conferenza stampa in vista della partita -, sono positivo per come li vedo lavorare. Se pensate che sottovalutiamo l'avversario, vi sbagliate di grosso: saremmo sulla strada sbagliata. Ci alleniamo con la tigna giusta, dobbiamo voler migliorare nel quotidiano. Contro il Monza siamo usciti dalla Coppa , la metteranno sui duelli e sarà una partita sporca. Dobbiamo sporcarci le mani e mettere energia e qualità. A che punto siamo del percorso? Non lo so, sinceramente . Non deve abbandonarci la voglia di miglioramento. Abbiamo ampi margini, lo vedo anche negli allenamenti. Dobbiamo perseverare".

Brutti ricordi con il Monza: "Rivincita? No e vi spiego perché"

Il Monza è una squadra molto aggressiva, che ha già messo in difficoltà diverse avversarie: "Quando trovi squadre che mordono uomo su uomo, non è una gara da dominio perché ti vogliono portare sui loro binari e noi dovremo calarci nella mentalità. Non sarà una gara di palleggio, dovremo metterci qualità per vincere i duelli". Il Torino è stato eliminato dalla Coppa Italia proprio dal Monza: "Dobbiamo pensare al percorso di crescita. Ho sentito parlare di svolta e gare cruciali, io credo in un processo e nel lavoro quotidiano. È la strada che abbiamo intrapreso: veniamo da due gare in cui abbiamo fatto risultato, ma non ero disfattista prima e non sono soddisfatto ora. serve equilibrio, dobbiamo ancora migliorare tanto. Voglia di rivincita? No, e spiego perché. Lottiamo contro noi stessi, altrimenti saremmo mediocri se ci accontentiamo. Bisogna creare una mentalità: stiamo centrando il primo obiettivo, che è creare l'anima del gruppo dopo aver cambiato tantissimi giocatori. Si è creato un bel senso di appartenenza, voglio vedere il veleno della sofferenza che abbiamo avuto a Parma. Abbiamo goduto della sofferenza, è stata la cosa più bella. Domani sarà dura, ma anche il Monza troverà tosta".