Torino più forte di errori e autogol, tris al Monza e Juve scavalcata: come cambia la classifica

Il Torino vince la terza partita consecutiva e vola a ridosso della zona Europa. All'Olimpico Grande Torino i granata superano 3-2 il Monza grazie a gol di Fitz-Jim , Belghali e Vlasic . In mezzo il pari momentaneo di Varela - che raggiunge Raimondo del Frosinone in vetta alla classifica marcatori - e negli istanti finali l'autogol del granata Patterson . Con questo successo il Toro aggancia proprio il Frosinone e il Cagliari al sesto posto in classifica con 13 punti e supera la Juventus a 11, mentre i brianzoli restano a quota 7. Al prossimo turno, nell'infrasettimanale, ci saranno Torino- Como e Monza- Napoli .

La prima occasione arriva dopo 10 minuti: Simeone va via sulla destra e mette in mezzo per Cacciamani , che manca il pallone a pochi metri dalla porta e perdona il Monza. Al 12' angolo di Mandragora e colpo di testa di Ismajli che sfiora il palo. Al 39' i granata vanno in vantaggio : palla persa sanguinosa di Ondoa , gliela porta via Simeone che serve Fitz-Jim , il quale supera un difensore e col sinistro batte Tornqvist segnando il suo primo gol in Serie A. Allo scadere del primo tempo il Monza reclama un rigore per un intervento di Belghali su Mangas in area: l'arbitro lascia correre ma non viene richiamato al var, che non considera l'episodio un chiaro errore.

Secondo tempo pieno di emozioni

Avvio di ripresa choc per i padroni di casa. Al secondo minuto retropassaggio folle di Comuzzo che diventa il migliore degli assist per Varela: l'attaccante del Monza è freddo davanti a Perri, lo batte con un morbido pallonetto e pareggia i conti. Al 51' Abate è costretto a sostituire l'infortunato Mandragora con Gineitis. La reazione del Toro arriva al 54' con un'iniziativa personale di Belghali, il destro però è centrale e trova l'opposizione del portiere del Monza con il corpo. Passa un minuto e ci prova anche Adams con un tiro a giro che termina a lato di poco. Al 61' Comuzzo cerca di farsi perdonare con un gran destro da lontano ma il Tornqvist è attento; sul proseguio dell'azione Toro di nuovo in vantaggio con un gol capolavoro di Belghali, altro destro a giro da fuori e traiettoria stavolta imparabile per il portiere ospite.

Juric prova a dare la scossa ai suoi con un doppio cambio: entrano Kouadio e Folorunsho al posto di Lucchesi e Ondoa. Al 67' ennesima conclusione dalla distanza ancora di Adams, la palla rimbalza davanti a Tornqvist che respinge come può. Al 69' prodigioso Perri sulla girata di testa di Mangas, sul capovolgimento di fronte Simeone parte in progressione e scaglia un destro che fa la barba al palo. È l'ultimo squillo del Cholito, che lascia il campo a Kulenovic: entrano anche Bragança e Patterson per Fitz-Jim e Cacciamani. Al 73' si sblocca finalmente Vlasic, che mette a sedere due avversari e calcia forte sotto la traversa non lasciando scampo a Tornqvist. Al 76' Adams prova a sorprendere il portiere avversario sul primo palo, palla a lato di poco. Al 79' brivido per Perri sul destro indisioso di Folorunsho. Juric tenta il tutto per tutto inserendo Cutrone e Ngonge al posto di Robinson e Mota, dentro anche Mout per Carboni. Abate si gioca l'ultima carta Aboukhlal, che prende il posto di un Belghali acclamato dal pubblico granata. Al 93' Tornqvist evita il quarto gol con un'uscita a valanga su Aboukhlal. A 10 secondi dalla fine il Monza accorcia le distanze con uno sfortunato autogol di Patterson su cross di Ngonge. Troppo tardi però per la squadra di Juric, scadono i 4 minuti di recupero e il Toro conquista il terzo successo di fila.