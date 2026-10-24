Pagelle Torino-Monza: Belghali va oltre, Vlasic cresce, Fitz-Jim al posto giusto

No, non è andata come in Coppa Italia. Questa volta, il Torino di Abate ha avuto la meglio sull'ex Juric , che all'Olimpico è tornato galvanizzato dal poker inflitto al Cagliari nella giornata precedente. I granata hanno confermato il proprio stato di grazia e messo in serie la terza vittoria consecutiva. Una vittoria decisa da tre reti tutt'altro che banali e che accendono nuovi riflettori sulla classifica, quelli solitamente riservati a chi non ha paura di sognare l'Europa. L'agenda del Toro mette ora in programma la gara interna contro il Como prevista per martedì 27, mentre il Monza riceverà il Napoli mercoledì 28. Questi i voti e giudizi dei protagonisti della serata al Grande Torino.

Coco - 6.5: Dietro i granata concedono poco e l’equatoguineano, un intoccabile per la retroguardia di Abate, guida con sicurezza la difesa.

Comuzzo - 5: Primo tempo senza grossi patemi, ma al 2’ della ripresa un suo passaggio all’indietro, fuori misura, anziché finire tra i piedi di Ismajli lancia Varela, che pareggia i conti.

Ismajli - 6.5: L’infortunio di Rodriguez lo lancia ancora una volta nel terzetto titolare. All’11’ sfiora il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Quando serve far valere il proprio fisico lo fa.

Belghali - 7.5: A Parma l’esterno ha dato dimostrazione di grande crescita fisica e non è un caso che proprio lì abbia sfornato due assist. Contro il Monza va oltre, mettendosi in proprio, saltando Mota e battendo il portiere avversario con una conclusione a giro da fuori area che non lascia scampo a Tornqvist. Al momento del cambio si prende un’ovazione. Aboukhlal (39’ st) - ng

Vlasic - 7.5: Il gol che aspettava, il gol che voleva fortemente in un momento di evidente crescita. Lo si era già intuito, contro l’Udinese, che al croato mancava poco per tornare ad essere decisivo. Sua la rete che di fatto chiude la partita: mette a sedere Carboni e Kouadio, poi insacca.

Mandragora - 6: In mezzo al campo Akinsanmiro non fa sconti così il numero 8 granata si ritrova ad ingaggiare anche un duello fisico, rimediando un pestone a metà primo tempo. Esce per un problema fisico a inizio ripresa. Gineitis (6’ st) - 6: Buon impatto.

Fitz-Jim - 7: Il primo gol con la maglia granata è quello che sblocca una partita con pochi spunti, come da pronostico. Al 39’, dopo un primo tempo piuttosto in ombra, l’olandese si fa trovare al posto giusto da Simeone e, entrato in area, fa partire un sinistro che non lascia scampo al portiere del Monza. Bragança (26’ st) - 6: Ci mette la sua qualità.

Cacciamani - 6: Si divora un gol enorme dopo appena dieci minuti, lasciato colpevolmente da solo a centro area. Sulla fascia Birindelli non sempre gli lascia lo spazio necessario ma lui cerca di prenderselo. Patterson (26’ st) - 5.5: Ritrova il campo, giocando sia a destra che a sinistra. È sfortunato nell’occasione dell’autogol in pieno recupero.

Adams - 6.5: Prova in tutti i modi a segnare, ci va vicino, non si arrende, dimostra quanto le parole di Abate sul non accontentarsi risultino acquisite.

Simeone - 6.5: Gioca la solita partita generosa ma stavolta, saranno i recenti gol ad avergli dato più fiducia, gli riesce tutto bene. Nel primo tempo serve a Cacciamani un pallone solo da spingere in porta, poi è bravo ad intercettare il passaggio di Foe Ondoa e mandare a rete Fitz-Jim. Kulenovic (26’ st) - 6: Ci mette il fisico.

Allenatore Abate - 7: Tre vittorie di fila in Serie A. Ci avevano provato in tanti, ma da Mazzarri in poi non ci era riuscito nessuno. Il suo Toro vince ma convince, non smette di giocare a risultato acquisito e dimostra una consapevolezza che solo un mese fa sembrava difficile da raggiungere a questo punto della stagione.