Tre gare (e 1 gol) sono la prova: Vlasic è tornato

Abate lo aveva spiegato molto bene quanto per Vlasic fosse importante riuscire ad incidere. Contemporaneamente si augurava che il suo numero 10 potesse giocare con più leggerezza: «Sente il peso della responsabilità, ma è più importante il pensiero che di lui hanno compagni e allenatore. È un lavoratore, sta al campo dieci ore al giorno, è un perfezionista, gli chiedo leggerezza perché quando meno se lo aspetta ci regalerà soddisfazioni. Nikola e Simeone hanno avuto lo stesso percorso in questo inizio di campionato e sono entrambi in crescita. Vlasic deve stare sereno». Detto, fatto: poco più di ventiquattro ore dopo il croato si è fi nalmente sbloccato con un gol pesante perché è quello che ha consentito al Toro di portarsi sul 3-1 chiudendo di fatto la partita, nonostante il successivo autogol in pieno recupero.

Di segnali Vlasic ne aveva mandati nelle due precedenti partite dimostrando sul campo quanto fosse fi nalmente vicino ai suoi standard. Con l’Udinese, oltretutto, era partito per la prima volta dalla panchina, riuscendo però a fare la diff erenza una volta in campo, dando davvero l’impressione che quelle settimane poco brillanti fossero ormai alle spalle. Col suo ingresso ha dato vivacità al Toro propiziando pure la seconda rete, quella decisiva fi rmata Kulenovic . A Parma, poi, ci ha messo ancora una volta la sua qualità, in una serata in cui la squadra ha saputo pure soff rire. Uomo squadra e uomo spogliatoio: Vlasic non ha pensato ossessivamente al gol nei suoi primi due mesi ma, come ha spiegato a caldo dopo la vittoria sul Monza, certamente la rete è qualcosa di cui aveva bisogno: «Sì, il gol mi mancava, prima non avevo fi ducia, ma nelle ultime tre partite mi sono sentito molto meglio e sentivo che il gol sarebbe arrivato. Se gioco il mio calcio il gol arriva».

Il pilastro del Toro

Il suo calcio, quello semplice, quello di qualità. Quello che in queste settimane al Torino è mancato. Non è un caso che il croato sia tornato ad accendersi proprio quando la squadra granata ha cambiato marcia. Nelle tre vittorie di fila in Serie A, quelle che hanno spinto i granata in classifica, Abate ha potuto contare di nuovo sul peso di Vlasic, oltre che su quello di giocatori che come lui si sono sbloccati, a partire da Simeone. Non può essere una coincidenza: è evidente come l’allenatore per la prima volta dall’inizio della stagione abbia fi nalmente avuto la giusta risposta da ognuno dei suoi giocatori. Soprattutto da quelli che nella costruzione del suo Toro sono da subito sembrati i pilastri. Vlasic è uno di questi. La sua permanenza non è mai stata in discussione: è uno dei primi con cui l’allenatore si è messo in contatto, mentre il croato era al Mondiale, riconoscendone la leadership e mettendo in evidenza la grande carica.

Le parole di Abate

«Difficile per me trovare qualcuno di ancora più carico», aveva spiegato l’allenatore alla sua conferenza stampa di presentazione. Chi conosce bene il numero 10 però lo sa quanto Vlasic abbia a cuore il Toro, quanto possa essere d’esempio per i suoi compagni, quanto tenga a far felici i tifosi granata. Nessuna parola di circostanza quando si tratta di loro: «Sono contento per la vittoria che i ragazzi e i nostri tifosi meritavano. Per me è il quinto anno qui, questo è un buon segnale, ci sono più tifosi allo stadio ogni partita, questo mi rende felice. Abbiamo un grande futuro se continuiamo così», ha detto chiaramente dopo il successo di venerdì. Il pubblico, si sa, è in grado di spingere e caricare chi ha il coraggio di mettersi in gioco. Vlasic lo ha fatto, penalizzato fi sicamente da un Mondiale che come spesso accade poi impedisce ai calciatori di presentarsi al massimo della forma dai primi appuntamenti stagionali. È accaduto anche al numero 10, che tuttavia ha saputo aspettare, forte della massima fiducia di società, staff e allenatore. Un capitano dentro e fuori dal campo, uno di quelli che non avrebbe bisogno neppure di una fascia per sentirsi leader.