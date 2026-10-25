Mandragora, lesione alla coscia: nuovi esami

TORINO - La nota stonata di una serata perfetta. C’era anche Rolando Mandragora sotto la Maratona, a fare festa con i tifosi e con i compagni dopo il successo sul Monza, il terzo di fila della squadra di Abate. C’era, ma già sapeva che probabilmente non avrebbe potuto continuare a dare il suo contributo nell’immediato, a partire da martedì contro il Como. I primi esami ai quali è stato sottoposto ieri il centrocampista hanno evidenziato una lesione, di basso grado, del flessore della coscia sinistra. Nuovi accertamenti sono in programma domani, ma Mandragora sarà costretto a saltare certamente sia la sfida contro la squadra di Fabregas che quella di domenica a Frosinone, con la possibilità che pure contro il Lecce non riesca a tornare a disposizione.

Abate senza Mandragora Un problema muscolare del quale già a caldo Abate aveva parlato in conferenza stampa e che ora costringerà l’allenatore a fare a meno di un giocatore che fin qui si è rivelato indispensabile. Dal suo arrivo, nelle ultime ore di mercato, l’ex Fiorentina è sempre stato un insostituibile: sempre titolare a partire dalla sfida alla sua ultima squadra e poi nelle cinque gare successive. Certamente Mandragora è il giocatore che ha cambiato la mediana granata in meglio, ha favorito il cambio di sistema, ma soprattutto ha portato tutta la sua qualità ed esperienza, anche fuori dal campo. Parole mai banali per il numero 8 del Toro e messaggi sempre puntuali: ai compagni, ai tifosi. L’ultimo quello di ieri, apparso su Instagram: nel condividere proprio quello scatto bellissimo sotto la curva, Mandragora ha scritto: «Con la bava alla bocca e l’entusiasmo della nostra gente! Non fermiamoci… in atteggiamento, sacrificio e appartenenza!». Il Toro dovrà fare a meno di lui in una settimana delicata, in cui i granata andranno a caccia di conferme pur sapendo di avere un calendario per nulla semplice.