Dal Grande Torino ai granata di Bilbao: i filotti fanno storia

TORINO - Si era alle soglie della primavera, marzo 2019: da 7 anni e mezzo il Torino non vinceva 3 partite di fila in Serie A, l’allenatore era Mazzarri e a fine stagione i granata si qualificarono ai preliminari di Europa League. Venerdì scorso, il ritorno al futuro: successo anche contro il Monza dopo quelli contro Udinese e Parma, e così Abate ha interrotto il perdurante maleficio sportivo. In compenso è da 11 anni e mezzo che il Torino non vince 4 partite di fila in Serie A, l’allenatore era Ventura e i granata in quella stagione arrivarono sino agli ottavi di finale di Europa League. Giocava ancora Moretti, nel 2015 era alla sua seconda stagione in granata, nell’estate del 2019 avrebbe poi chiuso la carriera, ma non lasciato il Torino: prima team manager, poi ds, braccio destro prima di Vagnati e ora di Petrachi. E proprio Petrachi era il ds granata, nel 2015 e poi in quella stagione 2018-2019: dopo una decina di anni, ruppe definitivamente con Cairo proprio nell’estate di 7 anni fa, prima del ritorno nello scorso dicembre. E giocava ancora nel Toro, 11 anni fa, Alessandro Gazzi, passato poi al Palermo nell’estate del 2016 e da questa stagione nuovo team manager granata. Ci sono insomma più fili che si attorcigliano in questo gomitolo di corsi e ricorsi. E di possibili replay, chissà.