Il segreto di Belghali si chiama Ignazio

TORINO - Sono appena sei le partite giocate da Rafik Belghali con la maglia del Toro , ma non sembra azzardato dire che la scelta di Gianluca Petrachi di puntare sull’algerino sia stata azzeccata. Non è neppure un azzardo affermare che con l’esterno arrivato dal Verona la fascia destra è stata rinforzata: lo dimostrano anche i numeri. Nei due anni in cui ha vestito la maglia granata, Marcus Pedersen (trasferitosi a fine agosto all’Olympiacos) ha contribuito a quattro reti, segnando un gol e fornendo tre assist. Anche Belghali ha finora segnato un gol e fornito tre assist ma, come dicevamo in precedenza, lo ha fatto in appena sei partita. Con due anni di ritardo il Toro è riuscito a trovare un degno sostituto di Raoul Bellanova , che Urbano Cairo nell’estate del 2024 vendette in fretta e furia all’ Atalanta scatenando la rabbia dei tifosi e innescando la forte ondata di contestazione che ancora oggi sta proseguendo.

Belghali è arrivato al Toro proprio nelle ultime ore della sessione estiva di mercato, ma ha impiegato poco a ritagliarsi uno spazio importante in squadra. Quando la formazione granata ha giocato contro la Fiorentina (il 5 settembre), il terzino era un calciatore granata da appena quattro giorni: era entrato in campo nella ripresa ed era stato subito decisivo con l’assist per il 2-1 di Ché Adams. Da quel momento Ignazio Abate lo ha sempre schierato titolare e l’esterno ha ripagato l’allenatore con buone prestazioni in serie. Certo, Belghali deve ancora crescere in fase difensiva, ma in quella d’attacco ha dimostrato di essere un giocatore in grado di fare la differenza. E lo aiuta probabilmente il suo passato da jolly offensivo, prima di essere arretrato al ruolo di terzino.

Belghali e Abate, un feeling speciale: il tecnico punta sul talento algerino

Un percorso simile a quello avuto da Abate da calciatore, anche se l’algerino giocava in posizione più avanzata da ragazzino mentre l’attuale tecnico granata ha giocato da ala per diversi anni prima di abbassarsi. Tra il tecnico e il giocatore in questi due mesi scarsi si sta creando un feeling particolare. «Abate mi parla tanto anche fuori dal campo», ha rivelato Belghali. E l’allenatore non perde occasione di elogiarlo anche in conferenza stampa. «Gol così io non li facevo», ha scherzato Abate al termine di Torino-Monza, commentando proprio il destro vincente dal limite del suo numero 45 in occasione della rete del 2-1. Il tecnico crede molto nelle qualità di Belghali, vede in lui un grande potenziale e al Filadelfia sta cercando di aiutarlo a esprimerlo. Ma in questi giorni l’allenatore ha chiesto al terzino anche maggiore attenzione in fase difensiva in vista della partita contro il Como.

Torino-Como, Belghali chiamato a fermare gli esterni di Fabregas

La squadra di Cesc Fabregas, nonostante le varie assenze sulla trequarti (Diao, Rodriguez e Liberali) crea solitamente occasioni da rete con estrema facilità e i tre giocatori schierati alle spalle della punta centrale, con i loro inserimenti, riescono spesso a rendersi pericolosi. Sulle fasce la formazione lombarda può poi contare anche sulla spinta costante dei terzini, capaci anche di mettere nelle aree di rigore avversarie traversoni molto insidiosi. In fase difensiva il Toro non potrà quindi permettersi sbavature: servirà la massima attenzione da parte di tutti. Sulla fascia destra il compito di cercare di arginare gli esterni avversari sarà proprio di Belghali: in un certo senso la partita contro i lariani sarà un esame di maturità per il granata che, anche contro una delle formazioni più quotate della Serie A, avrà la possibilità di dimostrare che il Toro ha fatto bene a puntare su di lui.