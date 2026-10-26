Toro, attento al Como. Fabregas schiera i pezzi da 90: ecco chi rientra all'Olimpico

Il Torino continua la preparazione alla sfida contro il Como valida per la 9ª giornata di campionato. Un appuntamento in programma alle ore 20.45 di martedì 27 ottobre presso l'Olimpico, dove gli uomini di Abate ritornano dopo avere sconfitto il Monza dell'ex Juric all'ultima uscita stagionale, mettendo in serie la terza vittoria consecutiva che ha acceso nuovi riflettori sulla classifica: quella riservata a chi non teme di puntare all'Europa. E proprio la formazione di Fabregas rappresenta per i granata un banco di prova formato europeo, con i lariani che allo storico poker di Champions sul Manchester United ha sommato il successo interno sul Sassuolo. Guardando in casa Como dunque, i granata si preparano ad affrontare dal 1' minuto Nico Paz, che il tecnico ha lasciato a riposo durante la gara contro i neroverdi. Oltre l'argentino, a indossare la maglia da titolare sarà con ogni probabilità Douvikas, fresco di rinnovo (fino al 2031) e ancora galvanizzato dalla doppietta che ha permesso ai lariani di salire a quota 17 punti.