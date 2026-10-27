Il Toro è terzo e Abate ha già battuto Fabregas
Oddio, c’è un Toro addirittura terzo, addirittura da Champions. Cosa che, detta così, può (ovviamente) sembrare una presa in giro, un’esagerazione non al quadrato ma al cubo, una forzatura della logica, uno scarto dal senso della misura. E difatti il concetto va preso con le pinze, maneggiato con cura, analizzato e ricondotto alla realtà delle cose. Anche perché, insomma, il Como ha già rifilato ai granata 11 gol nella passata stagione, quindi c’è ben poco da scherzare, da far dell’ironia, dal fomentare le illusioni. Ma poi, alla medesima maniera, i dati restano dati, i numeri sono numeri, i fatti sono fatti. E se si considerano solo le ultime 6 giornate di campionato, escludendo dunque le prime 2 (allorché i granata furono sconfitti dal Milan e dal Sassuolo), emerge una classifica davvero singolare: con i suoi 13 punti (vittorie su Fiorentina, Udinese, Parma e Monza, pareggio col Bologna, sconfitta con la Roma) il Toro di Abate ha mantenuto in questo lasso di tempo, dall’inizio di settembre in poi, un trend identico allo stesso Como avversario stasera. E meglio dei piemontesi e dei lombardi han fatto solo l’Inter e la Lazio, primi in classifica sempre e comunque, con 16 punti nelle ultime 6 giornate. Dietro a Toro e Como, ecco la Roma e il Milan, con un punto in meno. Rispetto a Napoli e Juventus, ben 5 punti in più per Abate e Fabregas. E ultimo in classifica di questo parziale è l’Udinese, che ha perso le ultime 6. La rinascita granata di settembre e ottobre si spiega in primo luogo con gli effetti del mercato: i vari Mandragora, Bragança, Belghali, Perri, Patterson e Rodriguez sono arrivati dopo le prime due giornate di campionato, tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre. “Serve tempo quando si rivoluziona così tanto una rosa e bisogna inserire 10, 12 giocatori nuovi. Dovremo crescere man mano, allenandoci insieme, facendo gruppo, imparando a conoscerci... Le situazioni vanno giudicate con equilibrio, non si può raggiungere tutto subito. Avremo bisogno di tempo per trovare una migliore identità di squadra...”, eccetera eccetera. Abate, giustamente, esprimeva questi concetti poco meno di un paio di mesi fa. E poi anche nelle settimane successive, fino alla sosta.
Abate e quei precedenti con Fabregas
I frutti si stanno vedendo, dalla vittoria tribolata ma comunque meritata con l’Udinese è come se si fosse percepita una scossa, i progressi nel gioco e nell’identità di squadra sono venuti a galla anche dopo, insieme con le vittorie. E allora davvero la partita di stasera sarà una prova della verità, contro una squadra di nuovo globalmente superiore, in partenza. Contro Milan e Roma il Toro è caduto per manifesta, prolungata inferiorità. E adesso, dopo i progressi dell’ultimo mese? Sarà il primo confronto da allenatori per Abate e Fabregas. Ma non sarà la prima volta che si sfideranno in assoluto. Da giocatori, Ignazio indossando le maglie del Milan e della nazionale azzurra e Cesc quelle del Barcellona e della Spagna, si sono affrontati 6 volte, considerando le partite in cui si sono trovati contemporaneamente in campo anche solo per pochi minuti, eventualmente da subentrati nel corso dell’incontro: 5 gare in Champions tra il 2011 e il 2013, con 2 vittorie per Fabregas, altrettanti pareggi e un successo per Abate (vittoria del Milan per 2 a 0, 20 febbraio 2013); in nazionale si sono invece ritrovati contro in campo nella finale di Euro 2012 a Kiev (4 a 0 per la Spagna).
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