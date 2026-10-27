Il Toro è terzo e Abate ha già battuto Fabregas

Oddio, c’è un Toro addirittura terzo, addirittura da Champions. Cosa che, detta così, può (ovviamente) sembrare una presa in giro, un’esagerazione non al quadrato ma al cubo, una forzatura della logica, uno scarto dal senso della misura. E difatti il concetto va preso con le pinze, maneggiato con cura, analizzato e ricondotto alla realtà delle cose. Anche perché, insomma, il Como ha già rifilato ai granata 11 gol nella passata stagione, quindi c’è ben poco da scherzare, da far dell’ironia, dal fomentare le illusioni. Ma poi, alla medesima maniera, i dati restano dati, i numeri sono numeri, i fatti sono fatti. E se si considerano solo le ultime 6 giornate di campionato, escludendo dunque le prime 2 (allorché i granata furono sconfitti dal Milan e dal Sassuolo), emerge una classifica davvero singolare: con i suoi 13 punti (vittorie su Fiorentina, Udinese, Parma e Monza, pareggio col Bologna, sconfitta con la Roma) il Toro di Abate ha mantenuto in questo lasso di tempo, dall’inizio di settembre in poi, un trend identico allo stesso Como avversario stasera. E meglio dei piemontesi e dei lombardi han fatto solo l’Inter e la Lazio, primi in classifica sempre e comunque, con 16 punti nelle ultime 6 giornate. Dietro a Toro e Como, ecco la Roma e il Milan, con un punto in meno. Rispetto a Napoli e Juventus, ben 5 punti in più per Abate e Fabregas. E ultimo in classifica di questo parziale è l’Udinese, che ha perso le ultime 6. La rinascita granata di settembre e ottobre si spiega in primo luogo con gli effetti del mercato: i vari Mandragora, Bragança, Belghali, Perri, Patterson e Rodriguez sono arrivati dopo le prime due giornate di campionato, tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre. “Serve tempo quando si rivoluziona così tanto una rosa e bisogna inserire 10, 12 giocatori nuovi. Dovremo crescere man mano, allenandoci insieme, facendo gruppo, imparando a conoscerci... Le situazioni vanno giudicate con equilibrio, non si può raggiungere tutto subito. Avremo bisogno di tempo per trovare una migliore identità di squadra...”, eccetera eccetera. Abate, giustamente, esprimeva questi concetti poco meno di un paio di mesi fa. E poi anche nelle settimane successive, fino alla sosta.