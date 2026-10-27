Toro: Gineitis sfida Braganca e Fitz-Jim, la prima volta senza Mandragora
Per la prima volta da quando Rolando Mandragora è tornato a essere un giocatore del Toro, Ignazio Abate in questi giorni è stato costretto a pensare una formazione che non prevedesse il numero 8 in regia. Da quando ha avuto a disposizione l’ex viola, il tecnico lo ha sempre schierato titolare, ma la lesione muscolare alla coscia (seppur di basso grado) costringerà il centrocampista a saltare la partita di questa sera e anche quella di domenica a Frosinone. Poi si vedrà, in base ai nuovi esami, se potrà essere a disposizione per il Lecce o se rientrerà dopo la sosta del campionato. Questa sera contro il Como l’allenatore granata potrà di nuovo contare su Emirhan Ilkhan. Ieri il turco, che si era fermato per un problema muscolare nella partita contro l’Udinese, ha ripreso ad allenarsi in gruppo, ma non ha certo i novanta minuti nelle gambe e partirà quindi dalla panchina. Nel 3-5-2 che dovrebbe essere confermato, ma che come al solito potrebbe poi tramutare in un 4-4-2 in base alle situazioni di gioco, Nikola Vlasic sarà confermato nel ruolo di mezzala destra. Per gli altri due posti in mezzo al campo ci sono invece tre candidati: Daniel Bragança, Kian Fitz-Jim e Gvidas Gineitis. Il portoghese, per caratteristiche, è il principale candidato alla sostituzione di Mandragora nel ruolo di regista, anche considerando che contro il Monza era partito dalla panchina e ha quindi risparmiato delle energie. Il ruolo di play potrebbe però ricoprirlo pure Fitz-Jim. Abate vuole sfruttare l’entusiasmo dell’olandese, che nell’ultima partita ha anche realizzato il suo primo gol in Serie A, ma giocando da mezzala sinistra, non da regista. Se alla fine Bragança dovesse essere il sostituto di Mandragora, Fitz-Jim potrebbe quindi agire al suo fianco. A meno che, come dicevamo in precedenza, Abate non dovesse optare per un giocatore più fisico come Gineitis.
Dubbi in attacco
Nelle prime partite stagionali il lituano aveva sempre giocato titolare, poi ha perso il posto, ma il tecnico lo ha sempre mandato in campo nelle gare vinte contro Udinese, Parma e Monza. Per quel che riguarda le fasce, sulla destra verrà confermato Rafik Belghali, a sinistra dovrebbe agire Alessio Cacciamani, ma qualche speranza di giocare titolare ce l’ha anche Nathan Patterson: lo scozzese vuole lasciarsi alle spalle l’autogol realizzato nel finale di partita contro il Monza e rispetto al compagno italiano offre maggiore copertura in fase difensiva. Ma allo stesso tempo anche molta meno spinta e imprevidibilità in fase offensiva. Passando al pacchetto arrettrato, con Rodriguez ancora ai box (le condizioni dello svizzero stanno però migliorando), dovrebbe essere confermato davanti a Lucas Perri il terzetto composto da Saul Coco, Ardian Ismajli e Pietro Comuzzo. Qualche dubbio Abate lo ha invece per quel che riguarda l’attacco. Giovanni Simeone e Ché Adams si stanno trovando bene uno al fianco dell’altro, ma anche Sandro Kulenovic quando è stato impiegato ha sempre risposto presente (ha anche segnato gol pesanti contro il Bologna e l’Udinese) e spera di poter cominciare dal primo minuto. L’argentino e lo scozzese sono comunque i favoriti per partire dall’inizio, con il croato (così come Duvan Zapata) pronto a entrare in caso di necessità a partita in corso.
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