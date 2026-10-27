Toro: Gineitis sfida Braganca e Fitz-Jim, la prima volta senza Mandragora

Per la prima volta da quando Rolando Mandragora è tornato a essere un giocatore del Toro, Ignazio Abate in questi giorni è stato costretto a pensare una formazione che non prevedesse il numero 8 in regia. Da quando ha avuto a disposizione l’ex viola, il tecnico lo ha sempre schierato titolare, ma la lesione muscolare alla coscia (seppur di basso grado) costringerà il centrocampista a saltare la partita di questa sera e anche quella di domenica a Frosinone. Poi si vedrà, in base ai nuovi esami, se potrà essere a disposizione per il Lecce o se rientrerà dopo la sosta del campionato. Questa sera contro il Como l’allenatore granata potrà di nuovo contare su Emirhan Ilkhan. Ieri il turco, che si era fermato per un problema muscolare nella partita contro l’Udinese, ha ripreso ad allenarsi in gruppo, ma non ha certo i novanta minuti nelle gambe e partirà quindi dalla panchina. Nel 3-5-2 che dovrebbe essere confermato, ma che come al solito potrebbe poi tramutare in un 4-4-2 in base alle situazioni di gioco, Nikola Vlasic sarà confermato nel ruolo di mezzala destra. Per gli altri due posti in mezzo al campo ci sono invece tre candidati: Daniel Bragança, Kian Fitz-Jim e Gvidas Gineitis. Il portoghese, per caratteristiche, è il principale candidato alla sostituzione di Mandragora nel ruolo di regista, anche considerando che contro il Monza era partito dalla panchina e ha quindi risparmiato delle energie. Il ruolo di play potrebbe però ricoprirlo pure Fitz-Jim. Abate vuole sfruttare l’entusiasmo dell’olandese, che nell’ultima partita ha anche realizzato il suo primo gol in Serie A, ma giocando da mezzala sinistra, non da regista. Se alla fine Bragança dovesse essere il sostituto di Mandragora, Fitz-Jim potrebbe quindi agire al suo fianco. A meno che, come dicevamo in precedenza, Abate non dovesse optare per un giocatore più fisico come Gineitis.