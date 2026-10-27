Comuzzo, muscoli per fermare Nico Paz: “Io amo i duelli”
TORINO - Delle volte quasi ci si dimentica che di anni ne ha solo ventuno e che non è di certo un veterano, nonostante per Abate sia un titolare inamovibile. Pietro Comuzzo fin qui ha superato tanti esami: a dispetto dell’età e di un’esperienza che non è ancora paragonabile a quella di altri compagni, il difensore ha mostrato di essere un giocatore importante per gli equilibri del reparto. E a proposito di esami, questa sera l’ex viola, come il resto della squadra, avrà a che fare con un cliente scomodo come il Como di Fabregas. Per Comuzzo, nello specifico, ci sarà da marcare un Nico Paz che non ha bisogno di tante presentazioni. Un modo per il granata per alzare ancora di più l’asticella, avendo già avuto l’occasione di dimostrare in questo primo scorcio di campionato di cavarsela anche quando il livello è alto.
Mastantuono già annullato
In stagione Comuzzo ha dimostrato di essere in grado di trovare le giuste contromisure quando si è trattato di avere a che fare, per esempio, con un giocatore come Mastantuono. Il difensore del Torino è riuscito ad annullare l’argentino, vincendo il duello personale con lui al Franchi, contribuendo così al primo successo in Serie A della squadra. Certo, non sono mancati gli errori: l’ultimo proprio col Monza, perché da un suo passaggio sbagliato è nato il gol di Varela, quello del momentaneo 1-1. La risposta non si è fatta attendere: è stato il primo ad andare a recuperare il pallone chiedendo alla squadra di reagire, di ripartire. Squadra che gli ha mostrato tutta la fiducia possibile, consolandolo dopo quell’errore. Un aspetto sul quale si è soffermato anche Abate: «Credo tantissimo nelle connessioni umane - così ha commentato -, nel rapporto tra i giocatori. Devono continuare a lavorare e spingere, sereni e umili». Così giovane eppure già un leader del gruppo: ed è il motivo per cui Comuzzo vivrà quella di stasera come l’occasione per riscattarsi sapendo che servirà tirare fuori tutto il proprio repertorio. Del resto lo aveva spiegato, appena arrivato, quello che significa: «Mi piace il duello fisico con l’avversario - aveva detto dopo il suo debutto in amichevole contro il Burnley - questa è una cosa che mi fa restare vivo, mi accende un fuoco dentro che poi mi fa stare tutta la partita al 100%».
Perri decisivo
Ed è lo stesso fuoco che animerà chi, come Perri, è chiamato a confermarsi dopo un crescendo di prestazioni. Contro una squadra pericolosa e di qualità come il Como, per il portiere brasiliano sarà un test importante. Decisivo a Parma, decisivo contro il Monza, l’estremo difensore granata si è messo alle spalle un inizio di stagione così così, dove incertezze, errori e sbavature avevano in qualche caso anche compromesso il risultato della squadra. Ora il vento è cambiato: Perri ha saputo vivere al meglio la sosta, sfruttato le tre settimane per ambientarsi, per conoscere meglio i compagni e affinare l’intesa, per lavorare più a stretto contatto con lo staff e con i preparatori dei portieri. Ed è così che sono arrivate le risposte, sul campo: il portiere è stato più forte delle critiche, potendo concentrarsi solo su sé stesso. Il reparto difensivo è quello su cui Abate, sin dal primo giorno, si è speso sul campo e anche a livello di comunicazione: e se le due reti subite contro il Monza lo hanno fatto un po’ arrabbiare («Mi spiace per i due gol presi. è un aspetto da migliorare»), l’allenatore ora sa di avere finalmente tutti sul pezzo.
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