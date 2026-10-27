Comuzzo, muscoli per fermare Nico Paz: “Io amo i duelli”

TORINO - Delle volte quasi ci si dimentica che di anni ne ha solo ventuno e che non è di certo un veterano, nonostante per Abate sia un titolare inamovibile. Pietro Comuzzo fin qui ha superato tanti esami: a dispetto dell’età e di un’esperienza che non è ancora paragonabile a quella di altri compagni, il difensore ha mostrato di essere un giocatore importante per gli equilibri del reparto. E a proposito di esami, questa sera l’ex viola, come il resto della squadra, avrà a che fare con un cliente scomodo come il Como di Fabregas. Per Comuzzo, nello specifico, ci sarà da marcare un Nico Paz che non ha bisogno di tante presentazioni. Un modo per il granata per alzare ancora di più l’asticella, avendo già avuto l’occasione di dimostrare in questo primo scorcio di campionato di cavarsela anche quando il livello è alto.

Mastantuono già annullato In stagione Comuzzo ha dimostrato di essere in grado di trovare le giuste contromisure quando si è trattato di avere a che fare, per esempio, con un giocatore come Mastantuono. Il difensore del Torino è riuscito ad annullare l’argentino, vincendo il duello personale con lui al Franchi, contribuendo così al primo successo in Serie A della squadra. Certo, non sono mancati gli errori: l’ultimo proprio col Monza, perché da un suo passaggio sbagliato è nato il gol di Varela, quello del momentaneo 1-1. La risposta non si è fatta attendere: è stato il primo ad andare a recuperare il pallone chiedendo alla squadra di reagire, di ripartire. Squadra che gli ha mostrato tutta la fiducia possibile, consolandolo dopo quell’errore. Un aspetto sul quale si è soffermato anche Abate: «Credo tantissimo nelle connessioni umane - così ha commentato -, nel rapporto tra i giocatori. Devono continuare a lavorare e spingere, sereni e umili». Così giovane eppure già un leader del gruppo: ed è il motivo per cui Comuzzo vivrà quella di stasera come l’occasione per riscattarsi sapendo che servirà tirare fuori tutto il proprio repertorio. Del resto lo aveva spiegato, appena arrivato, quello che significa: «Mi piace il duello fisico con l’avversario - aveva detto dopo il suo debutto in amichevole contro il Burnley - questa è una cosa che mi fa restare vivo, mi accende un fuoco dentro che poi mi fa stare tutta la partita al 100%».