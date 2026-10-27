Torino, Abate non ci sta: "Il terzo gol mi fa arrabbiare, 3-1 Como troppo pesante"

Il tecnico granata commenta il ko contro i lariani: ecco le sue parole al termine del match
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Pubblicato il 27.10.2026, 23:35

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TORINO - Doccia gelata all'Olimpico Grande Torino: a 10 minuti dalla fine i granata sono avanti grazie al gol di Adams al 24'. Nel finale, però, succede di tutto e il Como ribalta il risultato: prima trova il pareggio con il colpo di testa di Jacobo Ramon, poi completa il sorpasso con un'altra incornata di Nico Paz e infine in pieno recupero la chiude con Baturina. Dopo tre vittorie consecutive (2-1 all'Udinese, 3-0 al Parma e 3-2 al Monza) il Toro si ferma, con il rammarico di aver avuto in mano il match per lunghi tratti senza esser riuscito a chiuderlo. 

Abate commenta il ko del suo Toro contro il Como

"Abbiamo affrontato una grandissima squadra, facendo una buonissima fase difensiva. Non abbiamo sofferto molto, avendo anche la palla per chiudere la partita. Loro hanno tantissima qualità". Queste le parole di Ignazio Abate ai microfoni di Sky Sport al termine del ko interno del Torino contro il Como.

 

Toro, illusione Adams: Ramon, Nico Paz e Baturina stendono i granata nel finaleComo
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"Lo spirito dei ragazzi è stato encomiabile. Ci sono tanti aspetti da migliorare, quando si affrontano squadre così forte - aggiunge il tecnico granata -. Nei primi 25 minuti abbiamo cercato di fare la partita. Non ci siamo mai risparmiati, costruendo 3-4 occasioni nitide per chiuderla. Il passivo è troppo pesante, il terzo gol mi fa arrabbiare. Noi vogliamo essere propositivi, senza speculare sul risultato. Avversarie del genere vanno comunque rispettate con umiltà, sapendo difendere e soffrire".

 

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