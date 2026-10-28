Torino-Como, le pagelle: Fitz-Jim non solo assist, Belghali brillante, Simeone come un leone
Il Torino accarezza il sogno della quarta vittoria consecutiva, ma crolla nel finale sotto i colpi di un Como mai domo. Il vantaggio di Adams illude i granata, protagonisti di una prova generosa e ordinata per oltre ottanta minuti. Poi, in appena undici minuti, Ramón, Nico Paz e Baturina ribaltano tutto, regalando a Fàbregas un successo pesantissimo. Amaro il verdetto per la squadra di Abate, che paga a caro prezzo le disattenzioni nel finale. Ecco le pagelle della sfida dell'Olimpico Grande Torino.
Voti Torino
Perri 5.5 Fino al pareggio del Como non deve compiere chissà che interventi miracolosi. Ma non esce sui cross e capitola insieme alla sua difesa.
Coco 5.5 Al 44’ del primo tempo anticipa Valle, poi sul gol del pareggio perde Ramon.
Ismajli 5.5 Grande il lavoro difensivo dal 1’ fino all’87’, quando però Nico Paz lo anticipa nettamente, firmando il sorpasso.
Comuzzo 6 Non che ci fosse qualcosa da dimostrare ma certamente l’ex viola era chiamato al riscatto dopo quell’errore - poi ininfluente - di venerdì sera. All’11’ intervento in anticipo che strappa applausi, un rischio nella ripresa se lo prende quando devia il pallone rischiando di mandare in contrattempo il suo portiere.
Belghali 6.5 Si vede che è in fiducia dopo assist e gol. Al 9’ semina il panico nell’area del Como, nel secondo tempo replica, ancora una volta il portiere avversario gli dice no. Oristanio (44’ st) ng
Vlasic 6 Al 20’ si costruisce tutto da solo un’occasione: ruba palla sulla trequarti e si invola verso la porta, impegnando il portiere del Como. Peccato per quel pallone perso nel finale, che porta al terzo gol avversario.
Bragança 6 Abate gli affida le chiavi del centrocampo e il portoghese dimostra di avere anche la visione del regista. Gioca palloni sul palloni anche se qualcuno nella ripresa lo perde più facilmente. Ilkhan (44’ st) ng
Fitz-Jim 6.5 La pressione su Ramon lo mette nelle condizioni di servire Adams: assist al bacio, con l’olandese che si conferma in grande crescita dopo la rete col Monza. Gineitis (10’ st) 6 Buon impatto, sfiora il 2-0.
Cacciamani 5.5 Parte col piglio giusto impegnando da subito Couto, poi il difensore del Como gli prende un po’ le misure tanto che dopo il vantaggio il numero 77 si trova più impegnato a difendere che a proporsi. E va più in difficoltà. Patterson (10’ st) 6 Entra con personalità, anche prendendosi qualche rischio, come quando va in scivolata in area su Addai.
Adams 7 Si vede subito che è in palla, da come al 9’ difende con le unghie un pallone nonostante due giocatori del Como addosso. Così quando al 24’ riceve palla da Fitz-Jim non ci pensa due volte a scagliarla in porta. Quarto gol in sette presenze in campionato: è deciso ad abbattere i suoi precedenti record.
Simeone 6.5 Quando nella ripresa sembra che la squadra possa subire troppo ci pensa l’argentino a farla respirare. Strappa palla a Kempf e innesca una pericolosa azione offensiva, poi al 16’ impegna Sanchez, costretto ad alzare la palla sulla traversa. Kulenovic (29’ st) 5.5 Non incide.
All. Abate 6.5 Sì, il suo Toro esce sconfitto 3-1, ma che coraggio e che personalità dimostra la sua squadra al cospetto di un Como che sembrava poter passeggiare come lo scorso anno. Il risultato è fin troppo penalizzante.
Le pagelle del Como
Sanchez 7 Il Toro lo impegna parecchio: due parate su Belghali, una su Vlasic e una su Simeone, poi ci mette il piede per deviare la conclusione di Gineitis.
Couto 7 Nei venti minuti iniziali Cacciamani gli dà del filo da torcere, poi cresce e spinge con costanza proponendosi con continuità.
Kempf 5.5 Simeone più di una volta lo mette lo in difficoltà.
Ramon 6.5 Che leggerezza commette in occasione del gol granata, poi rimedia con l’1-1 che fa rialzare il Como.
Valle 6 Soffre un po' troppo Belghali. Kaiki (25’ st) 6 Ci mette un po’ di energia.
Perrone 5.5 In mediana non sempre brillante, un suo errore al 20’ manda in porta Vlasic. Addai (13 st’) 5.5 Non riesce a sfondare. Ricci (33’ st) ng
Milla 6 Cresce alla distanza. Smolcic (33’ st) ng
Da Cunha 6.5 Non sempre riesce a mostrare i suoi colpi ma quando ha la palla è sempre pericoloso.
Paz 7.5 Questo accade quando sei un fuoriclasse: puoi anche permetterti di essere quasi fuori dalla partita e poi deciderla con un assist e un gol nel giro di sei minuti.
Caqueret 5.5 Poco prima di uscire colpisce la traversa, uno dei pochi squilli. Baturina (13’ st) 7 Rischia di sorprendere Perri colpendo la traversa, poi trova il 3-1.
Douvikas 5.5 Millimetri (appena un ginocchio oltre la linea) gli negano il gol al 5’, al 26’ lo sfiora ancora. Stavolta non è decisivo.
All. Fabregas 7 La sua è una squadra di qualità in cui la differenza la fa pure la panchina. Ed è stata anche questa la forza di un Como che con pazienza l’ha rimessa in piedi prima di chiuderla.
Arbitro
Collu 6 Il Var lo aiuta sul fuorigioco di Douvikas.
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