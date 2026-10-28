Torino-Como, le pagelle: Fitz-Jim non solo assist, Belghali brillante, Simeone come un leone

Voti Torino

Perri 5.5 Fino al pareggio del Como non deve compiere chissà che interventi miracolosi. Ma non esce sui cross e capitola insieme alla sua difesa.

Coco 5.5 Al 44’ del primo tempo anticipa Valle, poi sul gol del pareggio perde Ramon.

Ismajli 5.5 Grande il lavoro difensivo dal 1’ fino all’87’, quando però Nico Paz lo anticipa nettamente, firmando il sorpasso.

Comuzzo 6 Non che ci fosse qualcosa da dimostrare ma certamente l’ex viola era chiamato al riscatto dopo quell’errore - poi ininfluente - di venerdì sera. All’11’ intervento in anticipo che strappa applausi, un rischio nella ripresa se lo prende quando devia il pallone rischiando di mandare in contrattempo il suo portiere.

Belghali 6.5 Si vede che è in fiducia dopo assist e gol. Al 9’ semina il panico nell’area del Como, nel secondo tempo replica, ancora una volta il portiere avversario gli dice no. Oristanio (44’ st) ng

Vlasic 6 Al 20’ si costruisce tutto da solo un’occasione: ruba palla sulla trequarti e si invola verso la porta, impegnando il portiere del Como. Peccato per quel pallone perso nel finale, che porta al terzo gol avversario.

Bragança 6 Abate gli affida le chiavi del centrocampo e il portoghese dimostra di avere anche la visione del regista. Gioca palloni sul palloni anche se qualcuno nella ripresa lo perde più facilmente. Ilkhan (44’ st) ng

Fitz-Jim 6.5 La pressione su Ramon lo mette nelle condizioni di servire Adams: assist al bacio, con l’olandese che si conferma in grande crescita dopo la rete col Monza. Gineitis (10’ st) 6 Buon impatto, sfiora il 2-0.

Cacciamani 5.5 Parte col piglio giusto impegnando da subito Couto, poi il difensore del Como gli prende un po’ le misure tanto che dopo il vantaggio il numero 77 si trova più impegnato a difendere che a proporsi. E va più in difficoltà. Patterson (10’ st) 6 Entra con personalità, anche prendendosi qualche rischio, come quando va in scivolata in area su Addai.

Adams 7 Si vede subito che è in palla, da come al 9’ difende con le unghie un pallone nonostante due giocatori del Como addosso. Così quando al 24’ riceve palla da Fitz-Jim non ci pensa due volte a scagliarla in porta. Quarto gol in sette presenze in campionato: è deciso ad abbattere i suoi precedenti record.

Simeone 6.5 Quando nella ripresa sembra che la squadra possa subire troppo ci pensa l’argentino a farla respirare. Strappa palla a Kempf e innesca una pericolosa azione offensiva, poi al 16’ impegna Sanchez, costretto ad alzare la palla sulla traversa. Kulenovic (29’ st) 5.5 Non incide.

All. Abate 6.5 Sì, il suo Toro esce sconfitto 3-1, ma che coraggio e che personalità dimostra la sua squadra al cospetto di un Como che sembrava poter passeggiare come lo scorso anno. Il risultato è fin troppo penalizzante.