Adams, 4° centro. Non 4 vittorie di fila

TORINO - Sette le partite giocate in questo campionato, quattro i gol già messi a segno. Ché Adams fa solo reti belle o importanti. Così è stato finora: da quella al Milan in acrobazia a quella del Franchi decisiva per la prima vittoria, dal gol al Parma a quello di ieri al Como. Pesantissimo, quello ai lariani, perché ha rotto l’equilibrio, premiando un Toro che per 24 minuti aveva costretto il Como a subire, a dispetto di ogni pronostico. Ci ha messo tutta la sua personalità lo scozzese contro la squadra di Fabregas. Al di là della rete del momentaneo 1-0, è stata quella dell’attaccante granata una partita di spessore. Lo si è capito immediatamente, lo si è visto quando è riuscito a resistere a una doppia marcatura e uscire da questo contrasto vincitore, quando si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto, ben servito da Fitz-Jim, ma anche quando si è trasformato in un difensore aggiunto, nel momento in cui i granata stavano soffrendo la pressione del Como.

Adams fa gol Un giocatore che solo un paio di mesi fa sembrava addirittura destinato ad andare via, complice il contratto in scadenza e un sistema di gioco che sembrava non poterlo premiare. E invece no: Adams è rimasto, si è messo in gioco, ha assaggiato pure qualche panchina, ma poi è riuscito a convincere Abate nel modo migliore, ossia facendo gol. Non solo, perché settimana dopo settimana ha pure dimostrato che con lui anche Simeone è in grado di giocare meglio. Anche per questo motivo il passaggio alle due punte è stato per l'allenatore molto più semplice: il nuovo sistema ha premiato sì i due attaccanti, quelli che ad oggi sono da considerarsi i titolari - Simeone e Adams, appunto - ma pure un Toro che così ha saputo sfruttare meglio ogni giocatore della sua rosa, riuscendo di partita in partita a trovare la giusta quadra, a diventare più concreto, a mettere tutti nelle condizioni di esprimersi al massimo. Così, se prima lo scozzese sembrava poter essere al massimo un’alternativa del Cholito, poi è diventato parte integrante di un sistema che oggi faticherebbe a fare a meno di lui. Perché Adams garantisce qualità e quantità, forza fisica e colpi da fuoriclasse. Soprattutto perché Adams fa gol, che poi è la cosa più importante per allenatore, squadra e tifosi.