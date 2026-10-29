Torino, Gineitis ora chiede spazio: "Non sono stati bei mesi"

TORINO - Per mesi e mesi è stato un titolare inamovibile. Nemmeno il cambio di allenatore, nell'ultima stagione, aveva ribaltato le gerarchie. E così la lunga serie - cominciata il 13 dicembre del 2025 contro la Cremonese - di partite giocate dal 1’ da Gineitis ha portato il lituano ad essere sempre schierato nell’undici iniziale quando a disposizione. Una serie che, se vogliamo, non si è interrotta col derby di maggio perché pure con Abate il centrocampista ha cominciato come aveva finito: titolare nelle due sfide di Coppa Italia, titolare pure nelle prime quattro dell’attuale serie A. Contro Milan, Sassuolo, Fiorentina e Roma è sempre stato tra le scelte dell’allenatore. È stata la partita di Bologna a fare un po’ da spartiacque. Per la prima volta Gineitis è rimasto per tutti e novanta i minuti in panchina, poi dopo la pausa ha raccolto solo spezzoni. Lo stesso col Como martedì sera, anche se l’impatto sulla gara è stato più convincente del solito. A caldo, dopo la sconfitta contro i lariani, Gineitis è tornato proprio sull’ultimo periodo, quello in cui aveva fatto più fatica a trovare spazio dall’inizio (anche se, proprio con l’eccezione della sfida del Dall’Ara, il giocatore è sempre sceso in campo), non regalando spesso prestazioni memorabili.

Le parole di Gineitis «Personalmente non sono stati i mesi più belli della mia vita - ha spiegato - ma mi sono sempre allenato con tanta energia e voglia di giocare, poi decide l’allenatore chi fare giocare, io sono contento se gioco, da titolare o da subentrante, ho fatto quello che potevo fare». Ha solo 22 anni Gineitis, ma da quando Juric lo ha portato in prima squadra ha bruciato le tappe, ritrovandosi a diventare un calciatore del quale ogni allenatore (da Vanoli a Baroni e D’Aversa) ha sfruttato le qualità, compreso Abate. La sua continuità e fisicità - quella che il lituano ha mostrato pure con la nazionale, del quale è un perno - questa estate ha attirato l’attenzione del Celtic, tanto che a lungo si è parlato di una possibile partenza del centrocampista. Così non è stato, ma questo non vuol dire che gli scozzesi non lo stiano ancora seguendo. Al contrario l’interesse è ben vivo, tanto che nella lunga sosta per le sfide delle nazionali lo stesso giocatore era tornato a parlarne, senza chiudere la porta a nessuno, né per gennaio né per la prossima estate: «Sarebbe un'esperienza interessante e positiva, sarebbe stimolante mettermi alla prova a un livello del genere, in un club del genere. Ma adesso sono dove sono. Se il Torino volesse vendermi e un altro club volesse acquistarmi, la questione sarebbe capire quanto mi offrirebbero per giocare lì. Tutto dipenderebbe dalla mia decisione finale».