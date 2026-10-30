Frosinone-Torino: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Il Frosinone è sicuramente una delle sorprese più belle di questo campionato: a testimoniarlo, oltre al gran bel gioco della squadra ciociara, è ovviamente la classifica. Gli uomini di Alvini si trovano attualmente al 6° posto in classifica a quota 17, addirittura tre punti in più di Napoli e Juventus e ad una sola lunghezza dal Milan. Un inizio di stagione eccezionale, così come non è da sottovalutare quello del Torino di Abate. I granata sono reduci dalla sconfitta contro il Como per 3-1, dopo aver inanellato tre vittorie consecutive. Gli uomini di Abate - a quota 13 punti in classifica - hanno l’occasione di farsi valere, affrontando una delle squadre più in forma della Serie A.