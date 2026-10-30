Frosinone-Torino: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Il club di Alvini è in uno stato di forma straripante: allo Stirpe arriva la squadra di Abate, pronta a vendicare la sconfitta col Como
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Pubblicato il 30.10.2026, 11:35 (Aggiornato il 30.10.2026, 12:20)

2 min

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Il Frosinone è sicuramente una delle sorprese più belle di questo campionato: a testimoniarlo, oltre al gran bel gioco della squadra ciociara, è ovviamente la classifica. Gli uomini di Alvini si trovano attualmente al 6° posto in classifica a quota 17, addirittura tre punti in più di Napoli e Juventus e ad una sola lunghezza dal Milan. Un inizio di stagione eccezionale, così come non è da sottovalutare quello del Torino di Abate. I granata sono reduci dalla sconfitta contro il Como per 3-1, dopo aver inanellato tre vittorie consecutive. Gli uomini di Abate - a quota 13 punti in classifica - hanno l’occasione di farsi valere, affrontando una delle squadre più in forma della Serie A.

Frosinone-Torino: dove vederla in tv e streaming

Il match tra i gialloblù ed i granata è in programma domenica alle 15. La gara, valevole per la 10a giornata, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.

Frosinone-Torino: le probabili formazioni

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini. A disposizione: Desplanches, Pisseri, Terzic, Tchato, Monterisi, Omar Fayed, Amey, Akpoguma, Cichella, Hasa, El Azzouzi, Zerbin, Birligea, Bobcek. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Grillitsch.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Fitz-Jim, Braganca, Patterson; Che Adams, Simeone. Allenatore: Abate. A disposizione: Mascardi, Siviero, Comert, Biraghi, Oristanio, Casadei, Gineitis, Aboukhlal, Cacciamani, Ilkhan, Zapata, Pellegri, Kulenovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fortini, Mandragora, Rodriguez. 

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