Frosinone-Torino: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Il Frosinone è sicuramente una delle sorprese più belle di questo campionato: a testimoniarlo, oltre al gran bel gioco della squadra ciociara, è ovviamente la classifica. Gli uomini di Alvini si trovano attualmente al 6° posto in classifica a quota 17, addirittura tre punti in più di Napoli e Juventus e ad una sola lunghezza dal Milan. Un inizio di stagione eccezionale, così come non è da sottovalutare quello del Torino di Abate. I granata sono reduci dalla sconfitta contro il Como per 3-1, dopo aver inanellato tre vittorie consecutive. Gli uomini di Abate - a quota 13 punti in classifica - hanno l’occasione di farsi valere, affrontando una delle squadre più in forma della Serie A.
Frosinone-Torino: dove vederla in tv e streaming
Il match tra i gialloblù ed i granata è in programma domenica alle 15. La gara, valevole per la 10a giornata, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.
Frosinone-Torino: le probabili formazioni
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini. A disposizione: Desplanches, Pisseri, Terzic, Tchato, Monterisi, Omar Fayed, Amey, Akpoguma, Cichella, Hasa, El Azzouzi, Zerbin, Birligea, Bobcek. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Grillitsch.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Fitz-Jim, Braganca, Patterson; Che Adams, Simeone. Allenatore: Abate. A disposizione: Mascardi, Siviero, Comert, Biraghi, Oristanio, Casadei, Gineitis, Aboukhlal, Cacciamani, Ilkhan, Zapata, Pellegri, Kulenovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fortini, Mandragora, Rodriguez.
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