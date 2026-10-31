Abate: "Toro, non specchiarti ma sporcati le mani"

TORINO - Se la partita contro il Como fosse finita diversamente, con una vittoria anziché una sconfitta, il messaggio di Ignazio Abate prima della trasferta a Frosinone sarebbe stato lo stesso. In questi mesi al Toro, infatti, l’allenatore ha dimostrato di non essere affatto uno che si accontenta. E se non lo fa dopo le vittorie, figurarsi dopo una partita persa. «In questo momento non possiamo guardare la classifica, non possiamo specchiarci. Dobbiamo solo lavorare con grandissima umiltà per cercare di migliorare, senza alzare troppo la testa. Un po’ come quando si cammina in montagna: non è il momento di fermarsi a guardare il panorama, ma bisogna andare avanti stando attenti a dove si mettono i piedi», ha spiegato il tecnico. Ma più che una semplice dichiarazione, questa frase è quasi un dogma del suo credo calcistico. Abate è consapevole che la sua squadra sta crescendo, ma anche che il campionato è ancora molto lungo e di strada da fare ce n’è ancora tanta.

Le parole di Abate

«Non so dire a livello percentuale quanto ci manca per completare il nostro percorso, ma abbiamo ancora margini di crescita. Possiamo e dobbiamo migliorare sotto diversi aspetti: nella fase offensiva, nella connessione tra giocatori, in difesa, anche se a ben vedere, se non fosse per 4 o 5 gol regalati con errori banali, saremmo in media alle altre per quel che riguarda le reti subite», ha proseguito. «I margini comunque ci sono. Non siamo gli stessi di inizio campionato quando al Grande Torino abbiamo incontrato squadre forti (Milan e Roma, ndr) ed è anche per questo che può sembrare che facciamo meglio in trasferta. Ma ultimamente abbiamo fatto grandi partite anche in casa: con l’Udinese non siamo stati bellissimi dal punto di vista del gioco, ma si è visto un grande spirito e abbiamo vinto una partita difficile. Poi abbiamo fatto bene contro il Monza e pure contro il Como, nonostante la sconfitta. E comunque martedì notte ho dormito poco», ha poi proseguito Abate, facendo riferimento a quanto aveva dichiarato subito dopo la gara con i lombardi («Quando perdo sono sempre arrabbiato e la notte non riesco a dormire»).