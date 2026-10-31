 I due mesi di Casadei: la variabile mercato

Una ventina di giorni fa, Ignazio Abate era già stato sufficientemente chiaro: «Siamo in tanti, ci sono otto centrocampisti e per giocare Casadei dovrà sgomitare». Il concetto connesso: «Cesare deve fare uno switch, deve svoltare a livello mentale per poter disputare un campionato da protagonista». Switch. Linguaggio anche giovanilista, diciamo così, di un giovane allenatore (39 anni) che parla a un ragazzo di 23. Ma la differenza tra i due non è soltanto di 16 anni. Di mezzo ci sono un mare di esperienza, un labirinto di strade percorse e di traguardi conquistati, anche un insieme di valori e di sacrifici. Una settimana dopo, Abate aumentava l’indice di severità ed era indicativo anche questo: un segno, un segnale. Si può immaginare facilmente che il tecnico chiedesse altro, evidentemente: «Cesare mi ha dato delle risposte in allenamento, ma c’è una differenza tra il fare le cose al 100% e metterci quel sentimento per fare ancora di più». Poi Abate ha ripetuto quanto aveva già detto una settimana prima, dopo la sosta a cavallo tra settembre e ottobre: «Cesare deve fare uno switch a livello mentale». Un linguaggio da maestro, più che altro. Infine la frecciata, per stimolarlo: «Casadei deve essere meno ragazzino e più adulto e io devo fare di tutto per cercare di favorire questo cambiamento in lui».

Il minutaggio di Casadei

Il 12 ottobre il centrocampista era rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, contro l’Udinese. A Parma, il 19, era entrato in campo a 17 minuti dalla fine con la vittoria ormai consolidata, 3 a 0. Contro il Monza, il 23, Casadei è di nuovo rimasto a guardare per tutta la partita. Stessa cosa anche martedì scorso, contro il Como. L’unica partita da titolare in campionato risale al 23 agosto, contro il Milan: in ogni caso, venne sostituito dopo 70 minuti. Poi le noie muscolari, l’affaticamento, le 4 partite saltate per forza. Quindi il ritorno almeno in panchina, tra conferenze non scevre di giudizi anche taglienti. Ma il fatto che Abate esprima certi concetti anche in pubblico è sicuramente per il desiderio di spronare pure così il centrocampista, che tecnicamente ha doti indubbie (e nessuno ha dimenticato i 6 gol segnati nello scorso campionato). Più volte Casadei è stato anche elogiato dal tecnico: con stima e pure con trasporto, va detto. Ma come Baroni e D’Aversa avevano già avuto modi e tempi per pungere a parole Casadei, nella speranza di aiutarlo a maturare sotto più aspetti, così anche Abate in buona fede agisce e parla. E ieri è tornato a esprimere un giudizio sul ragazzo, usando parole più soft, ma senza fare sconti. Anche perché poco prima aveva elogiato chiaramente sia Gineitis sia Ilkhan. Più asettica, invece, la risposta su Casadei: «Vedo che sta spingendo, che sta sgomitando. A centrocampo c’è tanta concorrenza, c’è abbondanza. Vale per tutti, bisogna sgomitare».