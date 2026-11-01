Abate prepara il Toro all’esame Raimondo
Alla vigilia della trasferta in casa del Parma, Ignazio Abate aveva posto un obiettivo alla squadra, oltre a quello di vincere la partita: non subire gol. Al Tardini quell’obiettivo fu raggiunto: Perri riuscì a tenere inviolata la porta inviolata e i granata portarono a casa tre punti imponendosi 3-0. Quella però è stata l’unica partita in campionato che il Toro ha chiuso da imbattuto. Il tecnico si augura che a Frosinone il portiere brasiliano possa vivere un pomeriggio tranquillo e che non sia costretto a raccogliere palloni dal fondo della propria rete. Non sarà però semplice, considerato che quella di Alvini è una delle squadre che ha segnato di più in campionato (22 gol, di cui 9 nelle due partite dell’ultima settimana: 4 all’Atalanta, 5 al Lecce) e può contare su Raimondo, uno degli attaccanti più prolifi ci dell’intera Serie A. Il centravanti dei ciociari ha già segnato 8 reti, proprio come Malen, ma l’olandese della Roma in questa giornata di campionato ha già giocato (ieri contro l’Udinese). Solamente Varela del Monza, anche lui in campo ieri, ha segnato di più: 9 gol. Tutti numeri, questi, che Abate conosce molto bene, ma il tecnico sa anche che Raimondo non sarà l’unico giocatore da tenere sotto controllo. Non a caso, presentando la partita, l’allenatore aveva spiegato che per vincere a Frosinone servirà «una grandissima attenzione difensiva».
Esame per il Torino
Per il Toro la partita di questo pomeriggio sarà una sorta di esame, un la squadra quando è chiamata a proteggere la propria porta. Il Toro in queste nove giornate di campionato ha incassato 14 reti, un dato che però non preoccupa più di tanto Abate. «Se non fosse per quei 4 o 5 gol concessi per errori banali, saremmo in linea con la media», aveva sottolineato l’allenatore prima di partire per Frosinone. Se il tecnico non è preoccupato è anche perché nelle ultime settimane ha visto dei progressi da parte della sua squadra: contro l’Udinese il Toro ha subito gol nell’unico tiro nello specchio concesso agli avversari, della partita contro il Parma abbiamo parlato in precedenza, contro il Monza le due reti avversarie sono state autentici regali (prima Comuzzo sbagliò un retropassaggio lanciando, di fatto, Varela, poi arrivò l’autogol Patterson) e anche contro il Como, prima di quei 9 minuti fi nali in cui Paz ha guidato la rimonta dei lombardi, Comuzzo e compagni se l’erano cavata abbastanza bene, considerando anche il valore degli avversari.
La formazione del Toro
Allo Stirpe, davanti a Perri, dovrebbe essere confermato il terzetto composto da Coco, Ismajli e Comuzzo, anche se Cömert spera di poter tornare in campo. Lo svizzero, dopo aver saltato la prima giornata perché squalifi cato, aveva sempre giocato titolare prima della pausa di settembre del campionato, nelle ultime quattro partite (quelle post sosta) è invece sempre rimasto seduto in panchina. Abate in questi giorni ha valutato l’ipotesi di schierarlo titolare, per far riposare uno dei titolari (Ismajli): questa mattina il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi.
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