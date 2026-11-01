Torino ko col Frosinone, altra sconfitta per Abate: decidono i gol di Ghedjemis e Calò

Seconda sconfitta consecutiva per il Torino dopo il ko interno contro il Como: la squadra granata è caduta in casa del Frosinone col punteggio di 2-0. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate (da segnalare l'infortunio di Raimondo al minuto 30 da Birligea), nella ripresa la formazione di Abate ha sofferto il pressing e il gioco dei ciociari. Ghedjemis ha aperto i giochi al minuto 48, poi ci ha pensato il solito Calò in pieno recupero a firmare il raddoppio del Frosinone. In classifica, la squadra di Alvini sale così a quota 20 punti al sesto posto mentre il Torino scivola in decima posizione fermo a 13 punti.