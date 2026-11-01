Torino ko col Frosinone, altra sconfitta per Abate: decidono i gol di Ghedjemis e Calò
Seconda sconfitta consecutiva per il Torino dopo il ko interno contro il Como: la squadra granata è caduta in casa del Frosinone col punteggio di 2-0. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate (da segnalare l'infortunio di Raimondo al minuto 30 da Birligea), nella ripresa la formazione di Abate ha sofferto il pressing e il gioco dei ciociari. Ghedjemis ha aperto i giochi al minuto 48, poi ci ha pensato il solito Calò in pieno recupero a firmare il raddoppio del Frosinone. In classifica, la squadra di Alvini sale così a quota 20 punti al sesto posto mentre il Torino scivola in decima posizione fermo a 13 punti.
Ancora Ghedjemis-Calò
Dopo un primo tempo bloccato, decisiva la rete di Ghedjemis in avvio ripresa su assist dell’altro esterno offensivo, Kvernadze. Successo meritato per i ciociari, più volte vicini al raddoppio con un doppio tentativo di Birlingea, con un sinistro sul palo di Ghedjemis e con un palo scheggiato da Calò, che nel finale trova la rete del 2-0, che chiude definitivamente la partita, su assist di Amey. I granata, pericolosi con una conclusione da fuori di Vlasic e con un tentativo di Comuzzo, incassano la seconda sconfitta di fila dopo una prestazione non sufficiente e che ha avuto ben poco da dire.
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