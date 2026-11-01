Abate: "Buon Toro nel primo tempo, male nella ripresa. Ora il Lecce, andiamo avanti"

Ignazio Abate è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta contro il Frosinone decisa dalle reti di Ghedjemis e Calò. Il tecnico del Torino ha dichiarato: "Ho visto un buon Toro nel primo tempo dove abbiamo messo in difficoltà il Frosinone. Nella ripresa sono d'accordo che non abbiamo fatto bene, siamo andati di inerzia senza equiliquio e il Frosinone è bravissimo nelle transizioni. Non si tratta di condizione fisica altrimente si cercano alibi. Avevamo davanti una squadra forte. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nella ripresa invece non siamo stati bravi. Ho provato a cambiare la gara con i cambi. Dal punto di vista dello spirito e dell'animo non posso dire nulla alla squadra. Se con questo Frosinone accetti le transizioni possono far male a chiunque. Potevamo fare qualche scelta diversa in alcune situazioni ma per me è stata una prestazione positiva, andiamo avanti. Ora finiamo questo ciclo di gare col Lecce col massimo del veleno ma ci vuole equilibrio nei giudizi".