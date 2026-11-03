Da Belghali a Cacciamani: il Toro spera per il Lecce

Non è un periodo fortunato per gli esterni granata. Da Frosinone il Torino è tornato non solo con una sconfitta, ma anche con un Belghali che, a causa di una botta al ginocchio rimediata allo Stirpe, è andato ad allungare la lista dei giocatori granata al momento fermi ai box. Ieri, alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia, l’ex Verona non ha lavorato con i compagni perché ancora dolorante. La speranza di Abate è ovviamente quello di recuperarlo per sabato, quando alle 15 il Toro ospiterà il Lecce, ma tutto dipenderà da come il giocatore assorbirà la botta. Di sicuro la volontà dello staff è quella di non rischiare, specialmente considerando che dopo la sfida con i salentini arriveranno le due settimane di sosta e dunque ci sarà più tempo per recuperare. È un discorso che vale per Belghali e che interessa pure gli altri giocatori al momento infortunati. A partire da Mandragora: la lesione muscolare rimediata contro il Monza lo ha costretto a saltare le due successive partite, contro Como e Frosinone. Due gare, due sconfitte: è evidente come sia nell’interesse del Torino poter di nuovo contare sul centrocampista, sempre titolare fino a quel problema fisico, però dipenderà dalle risposte del giocatore e dalle nuove valutazioni in programma nei prossimi giorni.

La situazione sulle corsie laterali «Magari prima del Lecce farà qualche spezzone di lavoro con la squadra - aveva spiegato Abate in conferenza stampa, riferendosi alla possibilità che Mandragora potesse di nuovo allenarsi col gruppo -, ma va valutato giorno per giorno. L'obiettivo è averlo al meglio dopo la sosta, poi magari ci stupirà. Ma non vogliamo rischiare nulla». A centrocampo l’allenatore ha appena recuperato Ilkhan, già utilizzato nel finale di gara di martedì e per un tempo a Frosinone, e può contare su un reparto al momento numeroso. Non è lo stesso per le corsie laterali: si diceva di Belghali, oltretutto in una fase positiva e pienamente in fiducia, sottolineando come proprio quel settore sia il più colpito, a livello di infermeria. Ed è perché al momento i granata hanno due giocatori in attesa di rientrare. Uno è Fortini, ancora alle prese con la pubalgia che gli impedisce di esser a disposizione di Abate praticamente dall’ultima sosta. L’ex viola, rientrato dal ritiro dell’Under 21 in anticipo, non si è più allenato con la squadra e di conseguenza non è più riuscito ad essere convocato. Già cinque le partite alle quali ha dovuto rinunciare: un’assenza importante perché il giocatore era ed è considerato uno dei titolari della squadra.