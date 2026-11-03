Passaggi e rinvii: Perri torna a lezione
TORINO - E dire che è stato ingaggiato, specificatamente, anche per la sua predisposizione a giocare coi piedi. E invece anche a Frosinone è andato vicino a regalare un gol ai ciociari, e addirittura per due volte, dopo aver già “prodotto” una rete nel match contro la Roma, il primo gol dei giallorossi. Non gli unici rinvii e passaggi sbagliati in stagione, peraltro. Ma non bisogna essere ingenerosi. Va detto che Lucas Perri ha firmato molte parate anche di alta qualità, durante questi primi due mesi di campionato. Pure qualche miracolo: interventi in tuffo con agilità e bravura, a conferma di indubbie doti tecniche. Si è anche percepita una crescita progressiva, da settembre in poi. Tanto che il portiere brasiliano è riuscito, adesso, persino a riconquistare la nazionale brasiliana, un anno e mezzo dopo l’ultima convocazione. Durante la sosta, dopo la partita di sabato con il Lecce, raggiungerà Ancelotti e sarà nel gruppo che prenderà parte alle amichevoli con Giappone e Singapore. La chiamata precedente, con Dorival Junior ct, risale al marzo 2025. Giocava nel Lione, Perri: un’ottima stagione, in Francia. Come più che buono era stato il rendimento del portiere nel Botafogo, in precedenza. Tanto che già nell’autunno del 2023 il ct ad interim Fernando Diniz lo aveva convocato nel Brasile: dopo 6 presenze con le selezioni Under 20 e 23, la prima volta con la nazionale maggiore. Tuttavia non ha mai esordito, Perri.
Toro, arriva il Lecce di Falcone
Vedremo nella prossima settimana, contro le due nazionali asiatiche. Ma, prima, lo attende il Lecce di Wladimiro Falcone. Un portiere che era entrato nel novero dei possibili obiettivi di mercato del Torino, dopo che nella scorsa stagione Franco Israel aveva perso il posto già dopo pochi mesi, con Alberto Paleari assurto sorprendentemente a salvatore della patria. Ma poi la pista che portava a Falcone fu abbandonata, anche perché Abate aveva chiesto l’ingaggio di un portiere non solo ovviamente abile tra i pali, ma anche particolarmente capace coi piedi, portato al fraseggio tanto col sinistro quanto col destro. Si erano sviluppate trattative col Bologna per Federico Ravaglia, ma era soprattutto Orlando Gill, protagonista nel Paraguay al Mondiale, il primo obiettivo di Petrachi. Un obiettivo poi abbandonato per ragioni economiche. Di qui il salto su Perri, che intanto da gennaio era finito ai margini nel Leeds, dove aveva perso il posto dopo una serie di prestazioni altalenanti.
Perri insicuro, Abate lo difende: "Sta crescendo"
Anche nel Torino, inizialmente, ha dispensato buone cose ed erroracci. Quella papera a Firenze sulla rete di Pellegrino, un tiro da lontano. E poi quel primo gol della Roma, di Malen, nato da un erroraccio del portiere in rinvio. Quello che si è visto anche l’altro ieri a Frosinone nel secondo tempo. Un clamoroso passaggio breve “inciuccato”, con doppio salvataggio miracoloso di Ismajli e Coco su due conclusioni in sequenza di Ghedjemis. Poi il rinvio sbagliato (stile Torino-Roma), con un’altra enorme occasione da gol per Birligea (tiro respinto dallo stesso Perri, bravo a riscattarsi). In questi due mesi più volte Perri ha sbagliato rinvii e passaggi: è un fondamentale su cui deve migliorare, non a caso al Filadelfia si cimenta in allenamenti appositi e così continuerà a fare. E con la sua statura di un metro e 97 potrà anche migliorare nelle uscite alte, sui cross: un po’ troppe volte rimane bloccato davanti alla linea di porta. Diceva Abate, giorni fa: «Perri è un grande lavoratore. Il merito dei progressi è tutto suo. Sta crescendo molto, sono molto contento di lui, sono contento anche per la convocazione in nazionale. Non è mai facile cambiare Paese, arrivare in un campionato nuovo... Doveva anche trovare la forma migliorare... In precedenza in estate aveva anche avuto un infortunio»: nel Leeds, da cui il Torino lo ha preso a fine agosto in prestito gratuito con obbligo di riscatto a 16 milioni, dopo il milione e 600 mila euro spesi a luglio per acquistare il 20enne Mascardi, nazionale Under 21, giovane di talento.
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