Passaggi e rinvii: Perri torna a lezione

TORINO - E dire che è stato ingaggiato, specificatamente, anche per la sua predisposizione a giocare coi piedi. E invece anche a Frosinone è andato vicino a regalare un gol ai ciociari, e addirittura per due volte, dopo aver già “prodotto” una rete nel match contro la Roma, il primo gol dei giallorossi. Non gli unici rinvii e passaggi sbagliati in stagione, peraltro. Ma non bisogna essere ingenerosi. Va detto che Lucas Perri ha firmato molte parate anche di alta qualità, durante questi primi due mesi di campionato. Pure qualche miracolo: interventi in tuffo con agilità e bravura, a conferma di indubbie doti tecniche. Si è anche percepita una crescita progressiva, da settembre in poi. Tanto che il portiere brasiliano è riuscito, adesso, persino a riconquistare la nazionale brasiliana, un anno e mezzo dopo l’ultima convocazione. Durante la sosta, dopo la partita di sabato con il Lecce, raggiungerà Ancelotti e sarà nel gruppo che prenderà parte alle amichevoli con Giappone e Singapore. La chiamata precedente, con Dorival Junior ct, risale al marzo 2025. Giocava nel Lione, Perri: un’ottima stagione, in Francia. Come più che buono era stato il rendimento del portiere nel Botafogo, in precedenza. Tanto che già nell’autunno del 2023 il ct ad interim Fernando Diniz lo aveva convocato nel Brasile: dopo 6 presenze con le selezioni Under 20 e 23, la prima volta con la nazionale maggiore. Tuttavia non ha mai esordito, Perri.

Toro, arriva il Lecce di Falcone Vedremo nella prossima settimana, contro le due nazionali asiatiche. Ma, prima, lo attende il Lecce di Wladimiro Falcone. Un portiere che era entrato nel novero dei possibili obiettivi di mercato del Torino, dopo che nella scorsa stagione Franco Israel aveva perso il posto già dopo pochi mesi, con Alberto Paleari assurto sorprendentemente a salvatore della patria. Ma poi la pista che portava a Falcone fu abbandonata, anche perché Abate aveva chiesto l’ingaggio di un portiere non solo ovviamente abile tra i pali, ma anche particolarmente capace coi piedi, portato al fraseggio tanto col sinistro quanto col destro. Si erano sviluppate trattative col Bologna per Federico Ravaglia, ma era soprattutto Orlando Gill, protagonista nel Paraguay al Mondiale, il primo obiettivo di Petrachi. Un obiettivo poi abbandonato per ragioni economiche. Di qui il salto su Perri, che intanto da gennaio era finito ai margini nel Leeds, dove aveva perso il posto dopo una serie di prestazioni altalenanti.