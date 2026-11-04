Torino, Coco e altri dieci: le statistiche parlano chiaro

Saul Coco e poi gli altri dieci. Dando uno sguardo alle statistiche dei minuti giocati dai vari granata sembrerebbe essere questa l’idea nella testa di Abate nel momento di stilare settimanalmente la formazione. Nessun altro ha giocato tanto quanto il difensore che, sia nelle dieci partite in campionato che nelle due di Coppa Italia, l’allenatore ha sempre schierato nella formazione titolare. Non solo, fatta eccezione per la trasferta di Firenze in cui a fine primo tempo era stato costretto a fermarsi a causa di colpo ricevuto al ginocchio, nelle altre partite Coco non è neppure mai sostituito: in totale ha giocato 850 dei 900 minuti totali in Serie A . Se Abate ha sempre fatto giocare l’ex Las Palmas è perché in questi mesi ha avuto spesso delle risposte positive dal suo difensore: qualche giro a vuoto c’è stato, ma complessivamente il rendimento del numero 23 granata è stato positivo.

Coco, super rendimento con Abate

Anche contro il Frosinone, in una partita in cui il Toro ha faticato molto più del dovuto, Coco è stato, insieme al compagno di reparto Ismajli, il migliore in casa granata. Senza le sue chiusure e i suoi interventi (provvidenziale il salvataggio a inizio secondo tempo sul tiro a botta sicura di Ghedjemis dopo un errore in fase di costruzione di Perri) il passivo finale sarebbe potuto essere ben peggiore del 2-0 con cui si è conclusa la partita dello Stirpe. Anche nelle scorse stagioni, con i vari allenatori che si sono alternati sulla panchina granata (Vanoli, Baroni e D’Aversa) Coco era stato uno dei titolari della retroguardia ed era sempre riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in campo, ma le sue prestazioni avevano spesso fatto discutere per via di quelle sbavature (in alcuni casi veri e propri erroracci) che al Toro sono costati anche alcuni punti. Con Abate il suo rendimento è invece stato positivo, sia quando il difensore ha agito al centro della linea a tre (in particolare nelle prime giornate), sia quando è stato spostato sulla destra (nelle ultime gare, da quando Ismajli è diventato il titolare al centro). Anche sabato contro il Lecce la presenza in campo di Coco non sembra essere in discussione e Abate si augura che, anche grazie al suo contributo, la difesa contro i pugliesi possa tornare a essere imbattuta, come finora è capitato solamente una volta in questo campionato: nel 3-0 sul campo del Parma. Troppo poco dopo ben dieci giornate di campionato.