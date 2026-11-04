Torino, Zapata alla ricerca di… Zapata

Appena 40 minuti giocati nelle prime dieci giornate di campionato. Meno di un tempo, insomma: un inizio di stagione così complicato Duvan Zapata non se lo immaginava di certo. Persino nella scorsa stagione, quando era appena rientrato dopo il grave infortunio al ginocchio subito a San Siro nell’ottobre del 2025, a questo punto della stagione aveva giocato di più: 5 presenze totali, contro le 4 di quest’anno, per un totale di 10 minuti di più trascorsi giocando. Quello che si è visto in campo nei quattro spezzoni che Abate gli ha concesso, l’ultimo domenica sul campo del Frosinone. E in quella ventina di minuti giocati, si è visto chiaramente che quello attuale non è il miglior Zapata: ha faticato nei duelli con gli avversari, nel far valere il proprio fisico e nel proteggere il pallone. Ma dal punto di vista dell’impegno al colombiano non si può certo rimproverare qualcosa, lo dimostrano anche le corse fino al limite della propria area per cercare di dare una mano alla difesa.

Le parole di Zapata Sabato, contro il Lecce, l’attaccante spera di collezionare altri minuti, poi ci sarà la sosta del campionato che gli permetterà di allenarsi con maggiore tranquillità per ritrovare prima di tutto se stesso. Zapata è il primo a sapere che quanto ha fatto vedere in questi mesi non è sufficiente, ma soprattutto è il primo a voler dare di più. «Vorrei arrivare in doppia cifra per quanto riguarda i gol. Un attaccante forte deve segnare almeno 10 gol a campionato», aveva spiegato a luglio, quando il ritiro di Pinzolo era appena cominciato e soprattutto prima che il ginocchio iniziasse a creargli nuovi problemi gonfiandosi ogni qualvolta in cui il colombiano provava ad alzare i ritmi. E proprio il ginocchio è il demone con cui Zapata dovrà vedersela per tornare a essere quel centravanti in grado di fare la differenza, capace di fare reparto da solo, di caricarsi sulle spalle l’intera squadra.