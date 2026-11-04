Abate, le due fasce sono un’emergenza: la speranza del Toro

TORINO - Prima Fortini, poi Cacciamani, infine Belghali. Nell’ultimo mese Abate si è ritrovato a fare i conti con diverse assenze anche se quelle che hanno colpito in particolare le corsie laterali rischiano di complicare i piani in vista della delicata sfida col Lecce. L’ultimo a fermarsi, in ordine di tempo, è stato l’algerino. Dei tre, però, è pure il giocatore che potrebbe rientrare in tempo per l’ultima gara prima della pausa. A Frosinone Belghali è stato costretto ad uscire dopo aver subito una botta al ginocchio. L’esterno sta attraversando un buon momento di forma e ha ritrovato quella continuità che a inizio stagione, anche per una condizione fisica non ottimale, non gli aveva permesso di avere un adeguato minutaggio.

Torino, Belghali punta il Lecce: le condizioni dell'esterno algerino La contusione rimediata domenica gli ha impedito di allenarsi nei primi due giorni di lavoro al Filadelfia, per via del dolore, ma una volta smaltita potrebbe consentirgli di rientrare in gruppo ed essere quindi tra i convocati per sabato. È quello che spera Abate, che prima della sosta per le nazionali non potrà contare ancora su Fortini. L’esterno, infatti, è alle prese con la pubalgia: è il problema che lo ha fatto rientrare anzitempo dalla Nazionale Under 21 ma che pure gli ha impedito di esserci nelle ultime cinque partite. Un dettaglio non da poco considerando che l’ex viola, ad eccezione della sfida al Milan - ma era appena arrivato in granata - aveva sempre giocato da titolare nelle successive gare, fino all’infortunio. Rinviato il rientro: l’obiettivo è ora quello di accelerare nelle due settimane in cui il Toro, con l’eccezione di chi andrà in Nazionale, avrà più tempo a disposizione per recuperare gli indisponibili, compresi Rodriguez e Mandragora.