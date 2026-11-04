Abate, le due fasce sono un’emergenza: la speranza del Toro
TORINO - Prima Fortini, poi Cacciamani, infine Belghali. Nell’ultimo mese Abate si è ritrovato a fare i conti con diverse assenze anche se quelle che hanno colpito in particolare le corsie laterali rischiano di complicare i piani in vista della delicata sfida col Lecce. L’ultimo a fermarsi, in ordine di tempo, è stato l’algerino. Dei tre, però, è pure il giocatore che potrebbe rientrare in tempo per l’ultima gara prima della pausa. A Frosinone Belghali è stato costretto ad uscire dopo aver subito una botta al ginocchio. L’esterno sta attraversando un buon momento di forma e ha ritrovato quella continuità che a inizio stagione, anche per una condizione fisica non ottimale, non gli aveva permesso di avere un adeguato minutaggio.
Torino, Belghali punta il Lecce: le condizioni dell'esterno algerino
La contusione rimediata domenica gli ha impedito di allenarsi nei primi due giorni di lavoro al Filadelfia, per via del dolore, ma una volta smaltita potrebbe consentirgli di rientrare in gruppo ed essere quindi tra i convocati per sabato. È quello che spera Abate, che prima della sosta per le nazionali non potrà contare ancora su Fortini. L’esterno, infatti, è alle prese con la pubalgia: è il problema che lo ha fatto rientrare anzitempo dalla Nazionale Under 21 ma che pure gli ha impedito di esserci nelle ultime cinque partite. Un dettaglio non da poco considerando che l’ex viola, ad eccezione della sfida al Milan - ma era appena arrivato in granata - aveva sempre giocato da titolare nelle successive gare, fino all’infortunio. Rinviato il rientro: l’obiettivo è ora quello di accelerare nelle due settimane in cui il Toro, con l’eccezione di chi andrà in Nazionale, avrà più tempo a disposizione per recuperare gli indisponibili, compresi Rodriguez e Mandragora.
Torino, Cacciamani alle prese con una sublussazione alla spalla
Senza Fortini, Abate aveva dato fiducia alla coppia di esterni Belghali-Cacciamani: ma pure il classe 2007 nel frattempo si è fermato. La sublussazione alla spalla che ha impedito al numero 77 di scendere in campo allo Stirpe al momento rende la sua presenza ancora in forse, tuttavia l’esterno dovrebbe recuperare almeno per accomodarsi in panchina, tornando così di nuovo tra i convocati. Tutto dipenderà dai prossimi allenamenti che per lui, come per gli altri compagni, saranno decisivi per capire se, senza alcun rischio, Abate potrà contare su di loro.
Torino-Lecce, le alternative di Abate sulle corsie laterali
Tre giocatori, Belghali, Fortini e Cacciamani, che nelle prime dieci giornate si sono alternati dal primo minuto sono quindi attualmente ai box: detto della possibilità che almeno l’ex Verona possa stringere i denti ed essere al suo posto sabato, le alternative per l’altra fascia restano le stesse prese in considerazione già nell’ultimo turno. Il ballottaggio è sempre quello tra Aboukhlal e Patterson, anche se stavolta lo scozzese potrebbe avere una chance in più di partire nell’undici titolare.
Torino, Patterson insidia Aboukhlal: chi giocherà titolare contro il Lecce?
Il terzino - convocato dalla sua nazionale, così come Adams - non ha mai giocato da titolare finora, subentrando sempre nella ripresa con un minutaggio sempre crescente. Nell’ultimo turno ha giocato per tutta la ripresa, con il Como è sceso in campo negli ultimi 35’: se a Frosinone Abate gli ha preferito Aboukhlal per un chiaro intento tattico, stavolta contro il Lecce il piano partita potrebbe essere diverso e coinvolgere lo scozzese. Quanto al marocchino, la sua partita non è stata memorabile: non giocava da quasi nove mesi dal primo minuto e l’occasione non è stata sfruttata al cento per cento, nonostante la fiducia dell’allenatore sia rimasta intatta. Si rinnoverà quindi il ballottaggio tra i due, se uno tra Belghali e Cacciamani non dovesse essere a disposizione.
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