Abate scuote il Toro! La grinta al Filadelfia per far ripartire i granata

E il raggiungimento della parte sinistra della classifica, a un punto appena di distanza dalla Juventus, dopo aver scavalcato il Napoli, aveva anche rappresentato qualcosa di simbolicamente forte. Ridestando un entusiasmo maggiore. E riempiendo di rinnovate speranze il futuro prossimo. Invece. Invece quel secondo tempo così passivamente consegnato al Como, dopo il vantaggio, fino al crollo finale (un crollo anche mentale, psicologico e non solo tattico o fisico, con 3 gol presi in pochi minuti al tramonto della partita), è parso un pugno in volto, una botta al morale persino più pesante del previsto. Poi, a Frosinone, un discreto primo tempo, anch’esso ricco di speranze e potenzialità (in particolare con quella crescita prima dell’intervallo, dopo la mezz’ora, alla ricerca del gol del vantaggio), aveva di nuovo alimentato voglie e ambizioni. Invece, dopo il primo gol subito , la squadra è abbastanza implosa nel gioco, nonostante le sostituzioni, nonostante il possesso palla maggiore rispetto ai ciociari . Un pressing alla lunga sterile, se si pensa che l’unico vero tiro in porta, parato da Palmisani, è stato di Comuzzo, al di là del rigore non fischiato (prima del raddoppio del Frosinone) per il fallo in scivolata di Bracaglia su Oristanio. E ha anche sorpreso i granata il fatto che la formazione di Alvini, non solo sulle ali dell’entusiasmo, dimostrasse una vivacità atletica, una potenza nella corsa, una brillantezza fisica migliore, nonostante avesse giocato la partita precedente 48 ore dopo rispetto al Torino.

Il Lecce prima della sosta

«Non possiamo continuare a prendere dei gol così! In queste prime 10 giornate di campionato abbiamo subito 14 gol, ma almeno 4 o 5 sono stati causati da errori individuali evidenti e banali. Senza quelli, saremmo in linea con le nostre potenzialità e con i propositi». Ignazio Abate in conferenza non ha nascosto uno dei peccati originali della sua squadra, ma si è fatto sentire anche al Filadelfia, con allenamenti senza sosta, senza giorni di riposo dopo Frosinone. «Dobbiamo fare di più, possiamo fare tutti di più, sempre! Più attenzione, più qualità!»: concetti simbolicamente riassumibili così, perché se è vero che «non si può dire nulla alla squadra quanto allo spirito, all’impegno», al contrario il suo Torino deve crescere ancora e parecchio sotto il profilo della solidità difensiva, della produzione di gioco e della gestione dei momenti. Non è un caso il fatto che soltanto contro il Parma i granata siano riusciti a tenere la porta inviolata. E se si ripensa alle ultime partite del Torino, dalla vittoria contro l’Udinese in poi, si hanno ricordi e percezioni ben differenti. Come se si fossero viste squadre anche molto diverse tra loro: cioè diversi... Tori, nel bene come nel male. «Possiamo crescere ancora molto. Dobbiamo!». Il mantra di Abate viene dispensato in allenamento con costanza, proprio perché la squadra ha le potenzialità, le risorse per distinguersi meglio, di più. «Dopo il gol subito, dopo quell’angolo concesso banalmente da cui è nato poi la loro prima rete, si è vista una partita completamente diversa. Siamo andati dietro l’inerzia della gara per provare a recuperarla, ma abbiamo mostrato lacune. Lo spirito era quello giusto, ma dovevamo avere più ordine, dovevamo essere più compatti». La rilettura della partita con i giocatori, tra analisi a video e riflessioni, ha portato alla ribalta un allenatore carico di grinta, di ferocia motivazionale. «Ci vuole equilibrio nei giudizi, i giocatori sono sempre gli stessi!», invocava Abate a Frosinone. Ma al Filadelfia ha usato parole anche forti per scuotere il gruppo. Il succo: «Terminiamo questo ciclo al massimo, facciamo sempre meglio, mettiamoci il veleno!»: sabato, contro il Lecce, prima della nuova sosta.