Torino, in mezzo al campo serve dinamismo: ci pensa Fitz-Jim

Probabilmente non è un semplice caso: in campo contro il Frosinone, nella peggiore prestazione del Toro delle ultime settimane, non c’era Kian Fitz-Jim, il centrocampista che nelle due partite precedenti, contro il Monza e il Como, aveva saputo lasciare il segno. Prima il gol alla formazione di Ivan Juric, poi l’assist per Ché Adams, dopo aver rubato palla a un difensore avversario, contro la squadra di Cesc Fabregas. Il centrocampista, che era arrivato in estate dall’Ajax, in Ciociaria non era stato escluso a causa di quei problemi al tallone che aveva accusato nelle scorse settimane (è infatti un problema che ormai ha completamente superato), tanto che se la partita dello Stirpe avesse preso una piega differente, probabilmente l’olandese sarebbe entrato in campo nella ripresa: invece domenica è rimasto seduto in panchina per tutto il tempo.