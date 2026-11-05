Torino, in mezzo al campo serve dinamismo: ci pensa Fitz-Jim
Probabilmente non è un semplice caso: in campo contro il Frosinone, nella peggiore prestazione del Toro delle ultime settimane, non c’era Kian Fitz-Jim, il centrocampista che nelle due partite precedenti, contro il Monza e il Como, aveva saputo lasciare il segno. Prima il gol alla formazione di Ivan Juric, poi l’assist per Ché Adams, dopo aver rubato palla a un difensore avversario, contro la squadra di Cesc Fabregas. Il centrocampista, che era arrivato in estate dall’Ajax, in Ciociaria non era stato escluso a causa di quei problemi al tallone che aveva accusato nelle scorse settimane (è infatti un problema che ormai ha completamente superato), tanto che se la partita dello Stirpe avesse preso una piega differente, probabilmente l’olandese sarebbe entrato in campo nella ripresa: invece domenica è rimasto seduto in panchina per tutto il tempo.
Vlasic confermato, ballottaggio Bragança-Ilkhan
Sabato contro il Lecce dovrebbe avvenire il contrario: in panchina, almeno all’inizio si siederanno, con ogni probabilità, altri suoi compagni di reparto, mentre Fitz-Jim dovrebbe essere di nuovo tra gli undici giocatori che scenderanno in campo dall’inizio. Con Rolando Mandragora ancora alle prese con l’infortunio muscolare patito contro il Monza, in cabina di regia il ballottaggio sarà tra Daniel Bragança e Emirhan Ilkhan (con il primo al momento favorito sul secondo), nel 3-5-2 di Abate l’olandese dovrebbe invece agire da mezzala sinistra, nella posizione in cui a Frosinone aveva inizialmente giocato, ma senza brillare particolarmente, Gvidas Gineitis. A destra invece Nikola Vlasic va verso la riconferma, anche perché il croato, pur essendo reduce anche lui da una prova negativa, nelle precedenti settimane era apparso in netta crescita.
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