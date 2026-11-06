Tifosi, che risposta! Gran voglia di Toro

Nonostante questo, non è mai mancata la partecipazione del pubblico, che di partita in partita si è fatto trascinare dalla squadra. La scelta della Maratona e dei gruppi organizzati di interrompere lo sciopero del tifo, dopo la scorsa stagione - sono tornati al Grande Torino sia gli Ultras Granata che i Torino Hooligans , oltretutto riuniti nella stessa Curva - è stata per la squadra di Abate l’occasione giusta per conquistare la gente granata. Non è stato immediato e non è stato facile: ci sono stati fischi, appunto, come quelli dopo l’eliminazione in Coppa Italia. «I tifosi hanno giustamente fischiato perché si aspettano di più, noi vogliamo regalare a noi stessi e a loro soddisfazioni», aveva spiegato l’allenatore dopo quella partita. E di soddisfazioni, col passare delle giornate, quel Toro ne ha regalate.

"Teniamoceli stretti"

Dopo la sosta per le nazionali, la bella striscia inanellata (tre vittorie di fila in Serie A, come non capitava dal 2019) contro Udinese, Parma e Monza ha avvicinato anche i più scettici. E così non stupisce che dopo il ko contro il Como la squadra sia stata applaudita, al termine dei novanta minuti. A fare la differenza è stata la prestazione, è stato il coraggio mostrato dai granata contro una squadra che di lì a poco, in Champions League, avrebbe addirittura rifilato nove gol al Lens. Il coraggio, quello che premia. La grinta, quella che il tifoso vuole vedere. Ed è ciò che al momento sta facendo la differenza rispetto a una stagione fa. Sì, i punti sono gli stessi, ma è la consapevolezza che è cambiata. «Lo stadio è stato spettacolare - aveva sottolineato Ignazio Abate dopo il ko contro la squadra di Fabregas -, la Maratona è il dodicesimo uomo in campo, ora tocca a noi trascinarli». Sta provando a farlo il Toro e proverà a farlo anche contro il Lecce: del resto nei successi casalinghi la tifoseria granata ha mostrato quanto stia diventando importante il legame con questo nuovo gruppo. E nonostante la seconda sconfitta consecutiva, a Frosinone, la prevendita per domani ha comunque già dimostrato un grandissimo attaccamento, una gran voglia di Toro, una grande fiducia. Da parte sua l’allenatore non ha mai cercato scorciatoie, è stato sempre sincero sin dal primo giorno: l’importanza della tifoseria in una piazza come Torino non l’ha mai nascosta. «I tifosi devono essere la nostra benzina, nemmeno possiamo immaginarci cosa possano darci e dobbiamo tenerceli davvero stretti», aveva spiegato dopo il successo col Monza. E col Lecce serve un altro passo in più.