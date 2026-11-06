Mindfulness e respirazione: così Simeone vuole spezzare il tabù Olimpico e trascinare il Toro
Tanto, troppo, ai limits dell’incomprensibile. “Ma prima o poi la palla entra, per forza. Non devo pensarci più di tanto”. Difatti poi almeno in trasferta arrivò quella doppietta straordinaria, a Parma, il 19 ottobre. I primi gol di questo campionato. Ma in casa, se si eccettua la rete in Coppa Italia contro la Carrarese il 15 agosto, Giovanni Simeone è ancora fermo al palo, sta ancora attraversando questo tunnel: e per un centravanti è una situazione fastidiosa, inevitabilmente. Ma stiamo parlando di un ragazzo che ci mette ogni volta l’anima: quanto a impegno, a ferocia agonistica e a spirito di squadra merita applausi, elogi. Anche a Frosinone, per dire: sul finire della ripresa, quando è stato sostituito, è apparso letteralmente spremuto. Se ha carisma nello spogliatoio, se ha già indossato la fascia da capitano, se ha saputo entrare in sintonia ben presto anche con la tifoseria, è proprio per questa sua generosità nell’interpretare le partite, non solo per le sue doti specifiche sotto porta. “Sentire la spinta e l’energia dei tifosi nei momenti di difficoltà aiuta molto, mi carica tantissimo”, diceva di recente. Domani sarà di nuovo così, con Giovanni Simeone che tornerà a sfiderà il Cholito, se stesso, in questa ricerca del gol anche davanti ai propri tifosi, a Torino. “Mio padre mi dice sempre che non si diventa il migliore quando si segna tutti i giorni, né il peggiore quando invece il gol non arriva. Sei sempre lo stesso, mi ripete. E io da tanti anni ho imparato a lottare e ad andare incontro alle difficoltà”. Per cui: “Per cui prima o poi la palla entra, per forza”. In A, attende un gol in casa da oltre sei mesi. Domani saranno passati 183 giorni dall’ultima rete in campionato realizzata da Simeone a Torino.
"Il gol mi mancava molto"
Era l’8 maggio, segnò un gol di testa su cross di Ebosse contro il Sassuolo, era la rete dell’1 a 1, poi Pedersen appena 4 minuti dopo firmò la vittoria dei granata per 2 a 1. La scorsa stagione fu più che positiva per Simeone a livello di rendimento individuale, nonostante i grandi problemi di squadra, con 11 reti e 2 assist in 32 presenze in campionato. A Napoli aveva vissuto digiuni anche più lunghi, ma non da titolare: giocava poco, in azzurro. Sei mesi senza gol in casa in Serie A da colonna della squadra, da titolare (10 presenze in 10 giornate in questo campionato, una sola volta entrando dalla panchina), appaiono invece come un unicum, per il Cholito. Si può immaginare la sua grande voglia di spezzare questo sortilegio a Torino, adesso. “Nei momenti di difficoltà non si deve mai mollare, bisogna allenarsi al massimo e quando si lavora bene, poi le cose arrivano. Io lavoro tanto e cerco anche di dare l’esempio ai miei compagni”, ha già spiegato. “Sì, il gol mi mancava molto: normale, per uno come me”, aveva invece detto dopo la doppietta di Parma. “Sono rimasto tranquillo, sapevo che prima o poi la palla sarebbe entrata, capita sempre così”. Col Lecce, domani, la possibilità di incidere anche a Torino.
Il segreto di Simeone: la mindfulness
Da una decina di anni pratica la mindfulness, una meditazione specifica, “mi fa stare bene, superare le pressioni, le tensioni. La scoprii a 21 anni, quando lasciai l’Argentina e arrivai nel Genoa. Non riuscivo a stare da solo con me stesso. In questi anni ho lavorato molto sulla mia psiche, ho anche imparato nuove tecniche di respirazione. Spengo le luci, accendo due candele, metto musica da meditazione e mi ripulisco la mente. Inoltre 5 anni fa a Verona ho conosciuto una maestra di yoga che mi ha aperto un mondo, anche questo è stato importante per me”. Prima delle partite, poco prima di entrare in campo, il Cholito si appoggia due dita sul collo, controlla la respirazione, ma anche i battiti cardiaci. Li sente, si concentra su di loro, sulla sequenza, allontana l’ansia anche così. E lo farà di nuovo anche domani, prima di entrare in campo contro il Lecce. Con al fianco Adams, attuale miglior marcatore del Torino con 4 reti: 2 in casa e 2 in trasferta, lui. Proprio lo scozzese ieri ha diffuso un post su Instagram per festeggiare le 500 presenze in carriera, tutto compreso, anche la nazionale (in granata, 83 gettoni, 22 gol e 7 assist): “Mi sento fortunato ad aver raggiunto 500 presenze. Ci sono stati momenti incredibili e alcuni difficili, ma sono grato per ogni singola parte di questo percorso. Ringrazio tutti i club che ho rappresentato e tutti coloro che mi hanno sostenuto. Che ce ne siano molti altri ancora di momenti così!”.
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