Toro, Abate può sorridere. Belghali rientra contro il Lecce: ma c'è un'incognita sulla fascia

Prima Belghali, poi Cacciamani. Recuperare anche il classe 2007 è l’obiettivo del Torino: per l’esterno sarà decisivo l’allenamento di oggi, quello che potrebbe consentirgli di lavorare di nuovo con i compagni e quindi di “vedere” la convocazione per la sfida al Lecce di domani pomeriggio. Le sensazioni sono assolutamente positive, considerato anche che nel frattempo per lui è arrivata la chiamata della Nazionale Under 21 (convocati anche Mascardi e Comuzzo, mentre Siviero sarà con l’Under 20). È la seconda chiamata, dopo quella di marzo: Cacciamani, oltretutto, aveva anche preso parte alla trasferta della nazionale maggiore in Grecia, quando ct ad interim era proprio Baldini. La settimana era cominciata con un’emergenza sulle fasce, ma ora potrebbe chiudersi con un allarme in parte rientrato. Belghali era tornato da Frosinone con una contusione al ginocchio che inizialmente gli aveva impedito di allenarsi, mentre Cacciamani quella partita non l’aveva potuta disputare a causa di un trauma contusivo manifestatosi dopo la sfida al Como di poco più di una settimana fa. In attesa di Fortini - per lui il rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali – l’allenatore potrà avere più alternative sulle corsie esterne, potendo di nuovo contare sullo jesino. Finora il granata di spazio ne ha avuto, potendo godere della piena fiducia di Abate, anche se complice il salto di categoria non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale. Un inizio di campionato fatto di alti e bassi, come è normale che sia vista la giovane età. In una squadra in cui però la carta d’identità è l’ultimo dei problemi, Cacciamani resta un punto fermo, come ferma è stata la volontà del Torino di trattenerlo questa estate.