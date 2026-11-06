Toro, Abate può sorridere. Belghali rientra contro il Lecce: ma c'è un'incognita sulla fascia
Prima Belghali, poi Cacciamani. Recuperare anche il classe 2007 è l’obiettivo del Torino: per l’esterno sarà decisivo l’allenamento di oggi, quello che potrebbe consentirgli di lavorare di nuovo con i compagni e quindi di “vedere” la convocazione per la sfida al Lecce di domani pomeriggio. Le sensazioni sono assolutamente positive, considerato anche che nel frattempo per lui è arrivata la chiamata della Nazionale Under 21 (convocati anche Mascardi e Comuzzo, mentre Siviero sarà con l’Under 20). È la seconda chiamata, dopo quella di marzo: Cacciamani, oltretutto, aveva anche preso parte alla trasferta della nazionale maggiore in Grecia, quando ct ad interim era proprio Baldini. La settimana era cominciata con un’emergenza sulle fasce, ma ora potrebbe chiudersi con un allarme in parte rientrato. Belghali era tornato da Frosinone con una contusione al ginocchio che inizialmente gli aveva impedito di allenarsi, mentre Cacciamani quella partita non l’aveva potuta disputare a causa di un trauma contusivo manifestatosi dopo la sfida al Como di poco più di una settimana fa. In attesa di Fortini - per lui il rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali – l’allenatore potrà avere più alternative sulle corsie esterne, potendo di nuovo contare sullo jesino. Finora il granata di spazio ne ha avuto, potendo godere della piena fiducia di Abate, anche se complice il salto di categoria non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale. Un inizio di campionato fatto di alti e bassi, come è normale che sia vista la giovane età. In una squadra in cui però la carta d’identità è l’ultimo dei problemi, Cacciamani resta un punto fermo, come ferma è stata la volontà del Torino di trattenerlo questa estate.
"Orgoglioso di questa maglia"
La sua possibile partenza, oltretutto, aveva fatto agitare non poco la piazza, desiderosa di vedere con i propri occhi i progressi di un giovane che nei due anni di settore giovanile granata aveva convinto e colpito Vanoli e poi trovato in Abate, in B, l’allenatore giusto per emergere. Di sicuro al classe 2007 non mancano tenacia ed umiltà: “Sono veramente molto orgoglioso di vestire questa maglia, già dal settore giovanile percepivo questa grandezza, il peso che dà indossarla”: così a ottobre, durante la sosta, Cacciamani parlava del suo momento al Torino. “In B il margine di errore era quasi zero, qua in A è ancora più ridotto. Più si va avanti, più i dettagli e la cura dei particolari diventano fondamentali”.
Se toccherà ancora una volta a lui agire sulla fascia sinistra lo deciderà Abate, dopo averlo osservato da qui a domani. In quel caso il Torino ritroverebbe la coppia che dall’infortunio di Fortini in avanti è stata sempre titolare, con Belghali - da ieri di nuovo in gruppo - sulla fascia destra. Per l’algerino continua il momento positivo: gol e assist in maglia granata gli hanno infatti consentito di tornare di nuovo in Nazionale, convocato per la doppia sfida al Togo valida per la qualificazione alla Coppa d’Africa. Convocati anche Rodriguez e Cömert dalla Svizzera e Coco dalla Guinea Equatoriale.
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