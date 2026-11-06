Abate: "Frosinone non è stato un passo indietro. Gioca Fitz-Jim, Zapata in crescita"
"Se pensiamo alla sosta scorsa, ci arriviamo in un altro modo. Significa che la strada è giusta, poi se penso alle ultime settimane Frosinone non l’ho vissuto come passo indietro. Non siamo una squadra evoluta, servono anche giri a vuoto, ma anche a Frosinone ho visto cose positive. Non possiamo farci trasportare dalle emotività, bisogna essere lucidi e obiettivi. Ad oggi siamo una squadra che deve crescere nelle letture e in alcuni momenti, a Frosinone primo tempo di livello contro una squadra forte e che ha altissima intensità di pressing, oltre ad aver segnato tanto nei primi 45 minuti e noi eravamo 0-0″. Abate è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro il Lecce: "Gol subiti nel finale? E’ un dato che ho analizzato, con l’aumento del tempo effettivo calano i ritmi e vediamo più gol nel campionato. Ma noi dobbiamo migliorare, è uno degli step di maturità. A Frosinone abbiamo preso gol ad inizio secondo tempo e poi nel recupero, col Como pure, dobbiamo crescere".
Le parole di Abate
“Le cose si aggiustano con il tempo, si cresce con il tempo. Ci manca un po’ di maturità in alcuni momenti della gara: a Frosinone siamo mancati nell’ultimo passaggio, non bisogna prendere gol su palla inattiva dopo due minuti. Siamo andati dietro all’inerzia di gara. Non possiamo lasciare spazio a dubbi. C’è margine di squadra, vedo una squadra accesa e sono convinto che faremo una partita giusta contro il Lecce che è difficile da affrontare. Per noi è complicata, tutti si aspettano di vincere ma non è scontato. Loro sono forti sulle palle inattive, ci vorrà un grande Torino”.
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