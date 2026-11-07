"Giorgio per noi", Ferrini per sempre: "il Capitano dei Capitani" ricordato da Sala, Pulici, Pecci, Castellini, Cereser e Puja

«Ereditai la fascia da Giorgio, pensate che onore per me! Per 6 anni ero stato suo compagno in campo. Parlava con gli occhi, Ferrini. Era un simbolo vivente già per noi, non solo per i tifosi», ci dice Claudio Sala , capitano del Torino campione d’Italia nel 1976. «Giorgio avrebbe meritato di vincere lo scudetto in campo, anche lui, così come Agroppi, come Cereser, come altre grandi bandiere di quel Toro Anni 60 e 70, quelli che avevano qualche anno più di noi. Giorgio smise di giocare nel 1975, proprio l’anno prima dello scudetto, e a ripensarci è stato un grande peccato. Diventò viceallenatore di Radice, aiutava Gigi a comprenderci e ci caricava anche lui: trionfò in un altro modo, dalla panchina. Adesso, cinquanta anni dopo la sua morte, è sempre vivo nei nostri cuori. Tante volte penso a lui. Gli assomigliavo, anche io ero di poche parole. La sua memoria va protetta, ancor oggi la sua lezione ha un valore. La sua storia andrebbe raccontata, spiegata bene ai giocatori del Torino di oggi. Servirebbe un leader così, un trascinatore, una persona unica. Non solo un grande centrocampista con due polmoni grossi così, un coraggio eccezionale e tanto altruismo».

Angelo Cereser era uno degli amici più cari di Ferrini . Giorgio era in granata già da metà Anni 50, quando entrò nel vivaio. Insieme dal 1962, nel Torino. Insieme loro due, ma insieme anche le famiglie. Era un’amicizia che moltiplicava i legami. Legami che ancor oggi vivono, anche nel ricordo di Giorgio. Radici che il tempo può scalfire, ma mai recidere. Nel ricordo di Giorgio, ma anche di Aldo Agroppi. «Eravamo tutti fratelli, nello spirito e nell’affetto, in campo e fuori», ripete sempre Cereser, leggendaria Trincea granata al fianco del Capitano. «Verso la fine degli Anni 60, dopo che Nereo Rocco ci aveva allenati in granata per 4 stagioni, il Milan si mosse per prenderci tutti e due, me e Giorgio. Rocco era tornato ad allenare il Milan e voleva portarci lì, a Torino aveva visto bene quanto davamo in campo e nello spogliatoio. Nel Milan avremmo guadagnato enormemente di più, le porte della nazionale sarebbero state sempre aperte per noi, avremmo acquistato un’altra… dimensione sportiva. E c’era Nereo, un allenatore che ci adorava. Rimanere ammaliati da quelle offerte era facile. Tanti soldi in più, anche più vittorie, più gloria, San Siro… Ne parlammo a casa sua a Pino, una sera. Noi due ci chiudemmo in una stanza, intanto le nostre mogli chiacchieravano, i nostri figli giocavano. Quando riaprimmo la porta e tornammo da tutti loro, annunciammo con grande pathos, anche con grande orgoglio: rimaniamo, restiamo al Toro, da qui non si muove nessuno perché noi non siamo dei traditori, e se dicessimo sì al Milan dopo tutti questi anni saremmo visti così. E non sapremmo nemmeno come spiegarlo ai tifosi. Non avremmo parole per loro. Abbiamo il sangue granata, restiamo al Toro».

Pulici: "Ricordare bene Giorgio è la cosa più bella"

«Ecco, questa è storia. Poi io nel 1975 venni venduto al Bologna, mentre Giorgio smise di giocare». Anche Giorgio Puja era molto legato a Ferrini. Ha sempre ripetuto: «Giorgio era un fratello a cui sono sempre stato grato. Dal 1963 al 1972, durante la mia militanza granata, mi ha aiutato molto, con generosità. Onorare la sua memoria è un dovere morale: è sempre vivo nei nostri ricordi». Paolo Pulici si commuove facilmente: «Ricordare bene Giorgio è una delle cose più belle che si possa fare, per noi del Toro. Era il nostro Capitano, ci dava l’esempio con i fatti e con gli occhi, con i comportamenti, senza tante parole, e ci insegnava a dare tutto noi stessi in campo. Anima e grinta. Il risultato veniva dopo. Rispettare la maglia, i tifosi, la storia, il ricordo del Grande Torino. Ci trasmetteva questi valori, questi sentimenti. Grazie a lui eravamo dei difensori di un ideale. Serietà, disciplina e tanta amicizia. Le nostre famiglie si frequentavano, si andava anche in vacanza assieme. Ma in allenamento e in partita, guai a trasgredire! Arrivai nel 1967: subito in Primavera, poi l’anno dopo entrai in prima squadra. Giorgio mi sgridava perché non sapevo difendermi in campo, mi ripeteva di usare anche i gomiti, in allenamento non mi risparmiava i colpi, voleva che imparassi. Un giorno al Fila, provando uno schema da angolo, saltai come voleva lui, tenendo i gomiti alti. Colpii di testa e segnai. Giorgio mi stava vicino. E senza volere gli avevo mollato un colpo sul volto. Cadde a terra, vidi il sangue sul suo viso. Pensai: adesso mi mena! Lui era il Capitano, io un ragazzino… Invece si rialzò, mi guardò negli occhi mentre balbettavo le mie scuse e mi disse: bravo, finalmente hai capito come ci si difende in area».

"Per noi Giorgio era tutto"

«Per noi Giorgio era tutto. E anche da braccio destro di Radice fu fondamentale. Volevo farlo entrare in campo al posto mio, nell’ultima giornata di campionato del 1976, contro il Cesena, quando vincemmo lo scudetto. Glielo avevo detto nei giorni precedenti: Giorgio, alla fine devi entrare al mio posto, devi giocare anche tu, lo scudetto lo meriti tu più di tutti, sei nel Toro dal 1955… Pupi, non facciamo buffonate!, mi rispondeva. Poi, verso la fine della partita col Cesena, mi girai verso la panchina, volevo uscire lo stesso, farlo entrare al mio posto, ma lui non c’era più… chissà dove era andato a nascondersi». «Al Filadelfia, quando era in ospedale, in quelle ultime tre settimane terribili prima della sua morte, per noi erano giornate piene di angoscia, speravamo in un miracolo… Dopo quel primo aneurisma che aveva superato ci eravamo illusi… Invece poi la ricaduta… Al Fila in allenamento e negli spogliatoi sentivamo un enorme vuoto in mezzo a noi. La sua assenza si vedeva letteralmente. Speravamo tanto che ce la facesse».

Pecci: "Il Toro è Giorgio Ferrini"

«Da Giorgio nel Toro ho ereditato il numero 8 sulle spalle - ci raccontava Pecci ancora di recente, con il suo grande cuore e la sua sensibilità - Quando arrivai al Toro nel 1975 poteva diventare un Everest difficilissimo da scalare, per me: sostituire proprio lui, il Capitano per eccellenza. Ma Giorgio fece di tutto per aiutarmi a non sentire troppo la pressione, non mi fece mai pesare il suo ruolo precedente, si comportò con grande generosità di cuore, era una persona buona, molto buona. E molto sensibile, anche se in campo era un duro. Il Toro è storia, è il Grande Torino, è Valentino Mazzola, è Gigi Meroni ed è Giorgio Ferrini. E c’è un legame fortissimo che dal Grande Torino arriva a Giorgio. Nel cuore di chi ama i colori granata, anche Giorgio e Meroni fanno parte del Grande Torino. Tutti insieme, al di là del tempo».

Castellini: "Io e Giorgio eravamo molto simili"

Luciano Castellini arrivò nel Toro nel 1970: «Non ci sarà mai più un attaccamento così forte per i colori granata com’era ai nostri tempi. Mettevamo l’anima e non era retorica. Io ero un allievo di Giorgio. Mi aveva preso in simpatia. Eravamo molto simili. Io ero facile ad accendermi, ero una miccia. Alla sua maniera, con poche parole, con sguardi imperiosi, comportamenti coerenti, faceva capire a tutti che il Toro era un ideale, era forza fisica, era coraggio, era un’eterna rinascita, era resistere, combattere sempre. Unità, fratellanza. Mi dava sicurezza. Se sbagliavo, veniva da me, mi dava una pacca, mi diceva “mona” e “vedrai che non capiterà più”. E poi a cena voleva bere un bicchiere di vino con me per cementare l’affetto anche così, simbolicamente. Ero un suo cocco, da compagno di squadra era il punto di riferimento per tutti, un tecnico in campo. Poi da viceallenatore fu fondamentale. Radice, appena arrivato, ebbe subito lui come consigliere. Giorgio spiegava i nostri caratteri a Gigi, gli diceva come prenderci, le nostre qualità, i nostri modi di essere… Faceva da cuscinetto tra noi e lui… Radice fu enormemente avvantaggiato dall’aiuto di Giorgio».

"Ci vogliamo tutti bene e parliamo spesso di Giorgio"

«Ancora adesso noi dello scudetto ci sentiamo per telefono spesso, ci vediamo, organizziamo incontri, anche con le famiglie, è una bellissima amicizia che continua anche 50 anni dopo. Ci vogliamo tutti bene e parliamo spesso di Giorgio, lo sentiamo ancora tra noi, con noi. E i suoi figli, Cristiana e Amos, per me sono amici veri, non sono solo i figli del Capitano, sono volti dell’anima e della nostra vita. Poco tempo fa, a Bubbio, in provincia di Asti, il presidente del Toro club locale, Franco Leoncini, altra persona splendida, ha organizzato una giornata speciale proprio in memoria di Giorgio. Ha invitato Cristiana a presentare il suo bellissimo libro sul papà, e c’ero anche io, e Pecci, e Sala. E c’erano tanti tifosi ad ascoltarci, commossi. Giorgio continua a essere anche così con noi. In silenzio nei nostri cuori, oppure in mezzo alla gente… La sua bontà ci sarà per sempre. Perché Giorgio è morto 50 anni fa, ma dalle nostre anime non è mai scomparso, e rivive anche nell’affetto dei giovani tifosi di oggi, a cui viene raccontata la sua immensità granata. Aveva solo 37 anni, sì, quando è mancato. Ma Giorgio è lo stesso epopea, anche oggi, anche domani, anche tra chi non lo ha conosciuto, però sente parlare di lui, e poi lo sente nel proprio cuore. Chi è buono, è così: non muore».