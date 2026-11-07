Abate e Simeone in coro: "Ecco cosa deve migliorare il Toro. Rabbia per non aver vinto con il Lecce"

"Contro il Lecce è diventata una gara sporca ed equilibrata: sono quelle partite che rischi anche di perdere, ma sono arrabbiato per non aver vinto": così il tecnico del Torino Ignazio Abate , dopo l'1-1 casalingo contro i salentini. "Ci è mancata un po' di energia negli ultimi 30 metri, non potevamo andare all'arrembaggio ma la manovra è stata fin troppo lenta - continua nella sua analisi in conferenza stampa - però alla fine abbiamo avuto due o tre palle gol nitide per segnare: è questo che ti crea ancora più rabbia, ce la porteremo durante la sosta per lavorare ancora più duramente".

Le parole in casa Lecce

I salentini riescono a interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive: "Per la prima volta siamo riusciti a non perdere nonostante lo svantaggio, è una delle tante cose buone che mi porto via da questa gara - commenta il tecnico Eusebio Di Francesco - e, specialmente a livello difensivo, ho visto un equilibrio diverso: ho tolto qualcosa di mio per poter dare più sicurezze alla squadra, sono soddisfatto anche se avremmo potuto fare meglio a livello offensivo. Sul gol del Torino siamo stati un po' sfortunati, perché la squadra aveva agito molto bene in fase difensiva, viste le poche soluzioni in attacco. Dal punto di vista tattico non abbiamo concesso nulla agli avversari. Siamo stati bravi a reagire allo svantaggio, cambiando anche assetto tattico. Nel finale abbiamo rischiato qualcosina, ma Falcone è stato bravo. Era importante fare una partita di sostanza e qualità. A volte, quando non riesci ad essere bello e offensivo devi cercare di essere pratico. Oggi contava il risultato. Venivamo da una settimana che ha cambiato il pensiero attorno al Lecce dopo la sconfitta contro il Genoa". La sosta servirà a recuperare qualche pedina: "Pierotti mancherà per tre mesi ed è difficile da sostituire, ma spero che nelle prossime settimane riusciremo a ricompletare un po' la rosa" aggiunge l'allenatore. Per Antonino Gallo si tratta di "un punto che fa morale e che muove la classifica - dichiara in conferenza stampa - ed era importante farlo a Torino: in spogliatoio siamo tanti leader, per quanto mi riguarda è stato bello fare 200 gare con questa maglia".