"Giorgio figlio del Grande Torino: lo scudetto è anche suo": Ferrini per sempre

"Voleva indossare sempre la sua maglietta di color granata"

Torniamo a qualche giorno fa. Siamo a casa di Umberto Motto. Mercoledì mattina. Suona il campanello. Motto apre la porta e accoglie Cristiana: li osserviamo in un abbraccio fortissimo, lunghissimo, profondissimo. Quanto può essere profondo un abbraccio? «Sono molto grata a quest’uomo, sai?», ci dice Cristiana. «Per me è come un nonno»: e lo indica con un sorriso e occhi che brillano. «Sei tutta tuo padre, hai i suoi stessi occhi», le dice lui, con affetto. Umberto Motto ha 96 anni, una mente lucidissima, una forza e una vivacità di spirito straordinari. «Ogni giorno lavoro al computer dal mattino al tardo pomeriggio». Suo padre Ermanno, detto Mario, faceva parte del celebre Settebello, quel gruppo di 7 consiglieri e soci al fianco di Novo durante l’epopea del Grande Torino. Anni prima la famiglia Motto aveva fondato un maglificio diventato celebre. Confezionavano le divise del Grande Torino, della nazionale. Umberto era il capitano della formazione Ragazzi che giocò le ultime 4 partite dopo Superga. Poi, anni dopo, smessa l’attività di calciatore, sarebbe diventato il responsabile del vivaio: sotto la sua ala furono scoperti e ingaggiati Ferrini, Agroppi, Carlo Crippa, Lido Vieri, Gerbaudo e via elencando. Umberto rimase sempre nel gruppo di alti dirigenti del club. Fino allo scudetto del 1976. «A quel punto, raggiunto il voto che avevo fatto, potei dimettermi». Cristiana e Umberto si guardano con una simpatia e un affetto che cogli nell’aria, in sguardi che sono carezze. Dolcissimo. Non si incontravano da una decina di anni. Dall’inaugurazione del nuovo Filadelfia. «Umberto, raccontami di nuovo dei miei nonni, di papà, di quando andasti a Trieste per convincere nonno Angelo, suo padre». Metà Anni 50. José Curti, calciatore argentino, segnalò a Motto e Alberto Lievore, dirigenti granata, un biondino di talento della Ponziana, società triestina. Anche l’Inter e la Juventus lo seguivano. Motto partì non appena possibile col segretario Antonio Forcone, grande talent scout con innumerevoli, preziosi contatti in giro per l’Italia. «Io avevo già fondato la Armo, una grande azienda di piattaforme e tavoli elevatori. Tra i miei clienti c’era anche la Grandi Motori Trieste. Il cui direttore dell’ufficio acquisti era un gran tifoso del Toro. Grazie a lui entrai in contatto con il papà di Giorgio. Forcone e io ci recammo a Trieste a vedere Giorgio allenarsi. E il giorno dopo andammo a casa dei suoi». «I miei nonni Angelo e Cristina. Persone semplici, operai. Voi due, invece, in giacca e cravatta... Rimasero sorpresi, me lo raccontarono… Papà non aveva ancora compiuto 16 anni… Lasciarlo andare da solo a Torino, così giovane… E poi per loro il calcio non era un lavoro. Nonno non voleva…». Umberto esclama: «Era preoccupato, sì. Mi sembra ieri, Cristiana! Gli feci un promessa d’onore, solenne: farò da fratello maggiore a suo figlio, starà con noi in famiglia a lavorare nel maglificio: spedizioni, posta da ritirare, archivio. Lavorerà e mangerà con noi, poi al pomeriggio andrà ad allenarsi al Fila. Lo seguirò io, mi creda, si fidi». «E così riuscisti a convincere nonno!». «Sì. Giorgio era un ragazzo educatissimo, volenteroso. Tanti fatti e poche parole. Molto timido, sempre riservato». «Papà è stato per tutta la vita riservato». «Non ci diede mai la minima preoccupazione, Cristiana». Dal 1955 nel vivaio granata. Nel ’58-59 l’anno di prestito formativo al Varese. «Temeva che poi non lo avremmo ripreso, a momenti non voleva andare. In compenso poi voleva restare lì, mesi dopo! Mi telefonò, mi chiese un appuntamento a Torino, mi spiegò: Umberto, ho conosciuto una ragazza meravigliosa a Varese, serissima, e mi sono innamorato. Non vorrei perderla, tornando a Torino». «Mia mamma, sì!». Nel ‘59 il ritorno in granata, «con Bearzot nume tutelare in campo anche per Giorgio, in prima squadra». I viaggi di Mariuccia a Torino e di Giorgio a Varese. Il matrimonio, 2 anni dopo. «E poi capitano dal 1964. Papà prese la fascia nello stesso anno in cui nacqui io. Ricordo che diceva che era stato un anno magico, quello». Ferrini: 16 stagioni, 566 presenze fino al 1975, nessuno come lui in granata. Centrocampista, colonna. Doti tecniche, carisma, tremendismo e fedeltà. «E sulle spalle il numero dell’infinito: l’8». Cristiana ha scritto un bellissimo libro su suo papà: “Mio padre, il Capitano dei Capitani”. «Quando Radice vinse lo scudetto, 50 anni fa, lo vinsero prima di tutto Giagnoni e tuo papà Giorgio, Cristiana. Giagnoni anni prima aveva messo basi enormi nella costruzione della squadra del ‘76. E tuo padre fu fondamentale per Radice, che era appena arrivato. Fece da cuscinetto tra Gigi e i giocatori, lo aiutò a comprenderli, a prenderli nel verso giusto a uno a uno e a valorizzarli al meglio. Radice trovò la tavola apparecchiata, con Giorgio». «Papà ha dato la vita per il Toro, ha spremuto il suo corpo per il Toro. Mamma mi ha sempre raccontato che a Pianelli diceva, quando si parlava del suo stipendio: Presidente, prima di tutto lei faccia il bene del Toro, lo rinforzi». «D’altra parte tuo papà era cresciuto nel mito del Grande Torino, a Trieste...». «Sì. Aveva 9 anni quando i Campioni morirono a Superga. I nonni ci raccontarono che papà, appresa la notizia, scappò per la disperazione, andò a piangere da solo in riva al mare. A quei tempi, papà giocava in cortile con altri bambini. E giocava anche senza scarpe, per non rovinare l’unico paia buono che aveva. Prendevano a calci una palla di stoffa che gli aveva cucito mia nonna con scampoli e resti di gommapiuma. Voleva indossare sempre la sua maglietta di color granata. Dalla mamma si era fatto cucire sulla schiena il suo numero preferito: l’8, già allora».