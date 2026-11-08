La linea storta e l'autogol di Cairo, Butti e quella chiamata da Lissone. Toro, che figuraccia!

TORINO. Gli addetti incaricati dal Torino tracciano male la linea bianca di porta sotto la curva Maratona , che risulta storta rispetto all’asse della traversa (a destra, con anche tanto di ingrandimenti, la foto diffusa dalla Lega di Serie A, per dimostrare l’accaduto): e così la partita deve iniziare addirittura con 16 minuti di ritardo, dopo che gli stessi inservienti avevano provveduto (extra time…) ad aggiustare l’aggiustabile, tracciando nuovamente la linea, spostandola il giusto, raddrizzandola da palo a palo. Una figuraccia in diretta tv , non certo la prima per questa società, il Torino. Con tanto di commenti di ogni tipo e di prese in giro sui social, sul web: potete immaginare. Mentre in quegli stessi 16, lunghissimi minuti, la Maratona cantava cori di contestazione contro Cairo quasi senza soluzione di continuità. Lo aveva già fatto prima della partita. Lo avrebbe fatto anche durante l’incontro. A maggior ragione, vien da dire, lo ha fatto nel corso di quei 16 minuti.

Già a metà agosto la Lega di Serie A aveva dovuto ordinare al Torino di provvedere immediatamente, in fretta e furia, al rifacimento del terreno di gioco, a pochi giorni dell’esordio in campionato dei granata contro il Milan. Giacché il prato era pieno di zolle, arido, inadeguato (il “bubbone”, poi risolto nei giorni successivi con lavori in emergenza, era scoppiato in occasione della partita di Coppa Italia a Ferragosto con la Carrarese, anch’essa in diretta tv). Ieri la Lega di Serie A è tornata a “censurare” il club granata, in pratica. Cinque minuti prima delle ore 15, quando sarebbe dovuta cominciare la partita, il responsabile delle competizioni, Andrea Butti , ha infatti telefonato a Torino e ordinato lo stop del countdown allo stadio. È stato poi lo stesso Butti a raccontarci i fatti. Lo avevano appena avvisato da Lissone.

La spiegazione di Butti

Dal Centro di produzione televisiva, a sua volta messo in allarme dalla Hawkeye, il provider che gestisce le telecamere e i sistemi che monitorano la goal-line technology. “Mi hanno comunicato che la linea di porta sotto la curva Maratona era stata tracciata storta di 7 centimetri. Per la regolarità della partita, non potevo che bloccare il conto alla rovescia e ordinare che venisse tracciata nuovamente la linea in modo corretto: condizione necessaria per il regolare funzionamento dei sensori”, ci ha spiegato Butti (sui gol-non gol, quando la palla entra o non entra per pochi centimetri, la tecnologia è indispensabile per cancellare i dubbi).

E così poi la linea è stata di nuova tracciata, ricontrollata sia dall’arbitro sia dal provider e dal Centro di produzione di Lissone, e infine approvata. Il Torino ha quindi fatto sapere che alle 12 erano state fatte le prove della goal-line technology, che era tutto a posto, che poi prima della partita il sistema non la leggeva più e che allora è stata ritracciata la riga. E che, se fosse stata storta, se ne sarebbero accorti alle prove a mezzogiorno…

La missiva in arrivo dalla Lega

In ogni caso, la Lega ha diffuso la foto che pubblichiamo a destra, con l’indicazione della linea storta, come da linea virtuale nera che “discende” in perpendicolo dalla traversa (la linea nera indica il confine tra gol e non gol, per i sensori, e in effetti appare chiaramente storta; corre correttamente sul margine della linea bianca vicino a un palo, invece man mano “entra” dentro alla linea bianca verso l’altro palo: “Sette centimetri, addirittura!”). Se è così, hanno lavorato male anche i controllori a mezzogiorno, allora?. “Di sicuro io non potevo che bloccare la partita”, ribadisce Butti. “Con le linee storte non si può giocare e garantire la regolarità del funzionamento della goal-line technology”. La Lega ora scriverà anche una missiva al Torino. Non crediamo piena di elogi.