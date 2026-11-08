Pagelle Torino-Lecce:  Comuzzo nota lieta, è un muro. Vlasic e Fitz-Jim: quanti errori

Termina 1-1 il match fra Torino e Lecce valido per l ’ 11esima giornata di Serie A . I granata, in vantaggio al 60′ grazie a un autogol di Gaspar, vengono raggiunti al 73′. Un punto per parte con il Torino che sale a quota 14 in classifica , mentre il Lecce raggiunge i 10 punti.

Perri 6 Ha un buon riflesso in avvio quando respinge il pallone deviato da Kulenovic e Veiga a pochi metri da lui. Incolpevole sul gol.

Coco 6 È autore di alcune buone chiusure difensive. Fa correre qualche brivido con alcuni appoggi, ma la prestazione è sufficiente.

Ismajli 6 Nel primo tempo perde malamente un pallone nella propria metà campo, poi con il passare dei minuti prende le misure a Stulic e non si fa più superare.

Comuzzo 6.5 Sempre attento in fase difensiva e puntuale nelle chiusure. Nell’azione del gol è bravo a servire il pallone a Simeone.

Belghali 5.5 Bravo nel primo tempo a rimediare a un errore di Ismajli e compiere una chiusura su Fatah, ma in fase offensiva non lo si vede quasi mai.

Vlasic 5 Irriconoscibile per il numero di errori tecnici che commette. Regala palloni su palloni agli avversari. Ilkhan (37’ st) 6 Si piazza in cabina di regia e in pochi minuti sforna un paio di ottime aperture.

Bragança 5 È sfortunato nel deviare nella propria porta il pallone calciato da N’Dri e propiziare il pareggio del Lecce. Ma l’insufficienza è per quanto poco fatto in fase di costruzione. Casadei (37’ st) 6 Lotta e sfruttando il suo fisico consente ad Adams di effettuare la rovesciata respinta dal palo.

Fitz-Jim 5 La rimessa laterale che batte malamente a inizio secondo tempo, con l’arbitro obbligato a invertirla, è l’emblema della sua prestazione fatta di errori a ripetizione. Gineitis (16’ st) 5.5 Porta fisicità in mezzo al campo, ma combina poco.

Cacciamani 5 Solo una volta riesce a saltare Dembélé e arrivare sul fondo per il cross. Da un giocatore con le sue qualità è lecito aspettarsi di più. Aboukhlal (33’ st) 5.5 Ha sui piedi il pallone del 2-1, ma calcia male addosso a Falcone.

Simeone 5.5 Il suo cross deviato da Gaspar permette al Toro di passare in vantaggio. Peccato sia l’unica giocata positiva della sua partita: nel finale, dopo il palo di Adams, arriva troppo leggero al tap-in.

Kulenovic 5 Mai pericoloso, per tutto il primo tempo si vede poco. Non sfrutta l’occasione da titolare. Admas (1’ st) 6 Sfortunato nel finale: prima colpisce un palo in rovesciata poi, con un’altra sforbiciata, sfiora il 2-1.

All. Abate 5 Il centrocampo non gira, Bragança e Vlasic non sono in giornata, ma aspetta l’82’ per sostituirli. Non paga neanche la scelta di schierare Kulenovic dall’inizio.

Le pagelle del Lecce

Falcone 7 Decisivo nel finale con una doppia parata: la prima su Aboukhlal, la seconda su Simeone dopo il palo di Adams. Viene battuto solo dalla deviazione di Gaspar su un cross di Simeone.

Veiga 6 Tiene bene la posizione e difende la propria zona di campo senza correre rischi.

Gaspar 5.5 Interviene sul cross di Simeone con l’obiettivo di deviarlo in angolo, invece finisce per beffare Falcone.

Tiago Gabriel 6.5 Se la cava anche quando perde l’equilibrio, come capita nel primo tempo. Buona la sua prova.

Dembélé 6 In quello che era il suo stadio vince il duello contro Cacciamani. In fase offensiva non lo si vede, ma è attento in quella difensiva. N’Dri (27’ st) 7 Un minuto dopo il suo ingresso propizia la rete dell’1-1: è suo il tiro-cross, deviato da Bragança, che batte Perri.

Kaba 5.5 La sua prestazione vive di tanti alti e bassi. Coulibaly (27’ st) 6 Entra bene in partita.

Ngom 5.5 Meglio in fase di interdizione che in quella di impostazione.

Maleh 6 Dà sostanza in mezzo al campo. Se c’è da ricorrere alle cattive per fermare gli avversari non si fa problemi. Fofana (42’ st) ng.

Gallo 6 Belghali non è un cliente facile da contenere, ma Gallo svolge bene il proprio lavoro.

Fatah 5 Nel primo tempo è bravo a rubare un pallone a Ismajli nella trequarti offensiva, poi però si far rimontare da Belghali e non riesce andare alla conclusione. Per il resto si vede poco. Siebert (42’ st) ng.

Stulic 5 Ismajli, dopo un inizio con qualche incertezza, gli prende le misure e il serbo sparisce. Geubbels (27’ st) 5.5 Non fa molto di più del compagno che sostituisce.

All. Di Francesco 6 Il suo Lecce riesce a ingabbiare il Toro e rientra in Puglia con un prezioso punto che interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive.