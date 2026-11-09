Torino, finalmente Casadei: la risposta è giusta
TORINO - In estate Abate ne ha fatto subito un titolare nel suo 3-4-2-1, schierandolo come trequartista, poi ha atteso che rientrasse a disposizione quando è stato fermato da un infortunio, praticamente a stagione appena iniziata. Una volta tornato, però, Casadei ha trovato un Toro con addosso un abito diverso e con almeno altri due pericolosi concorrenti come Bragança e Mandragora. Nel giro di un mese i granata hanno cambiato pelle e il centrocampista si è ritrovato così nella condizione di dover inseguire. Abate lo ha pungolato, spronato, a parole e con i fatti, non regalandogli nulla. Casadei, finalmente, contro il Lecce ha dato la risposta che l’allenatore si aspettava, dimostrando di aver recepito il messaggio.
Lo switch mentale
Schietto Abate nel sottolineare quanto fosse necessario per il classe 2003 sgomitare, innanzitutto. Ma pure cambiare testa, cambiare atteggiamento, crescere e maturare. Rientrato dopo la lunga sosta a cavallo tra settembre e ottobre, Casadei era tornato nell’elenco dei convocati per la sfida all’Udinese: «È un giocatore - così aveva parlato di lui Abate alla vigilia della sfida ai friulani - che ha caratteristiche da mezzala in un centrocampo a tre, o trequartista nel 3-4-2-1. Ha recuperato e deve ora fare uno switch dal punto di vista mentale per fare un campionato da protagonista, c’è da sgomitare. Vale per lui come per tutti, per aumentare la competitività e il livello». In quella partita nemmeno un minuto. Poi, la settimana successiva, Abate aveva rinnovato il suo augurio, quello di vederlo dare il massimo: «Tutti ci danno dentro e tutti pedalano, poi c’è differenza tra fare le cose al 100% e metterci quel sentimento in più per prendersi il posto. Casadei deve essere meno ragazzino e più adulto, ma è un giocatore importante. Deve fare quello switch mentale». A Parma il centrocampista aveva finalmente ritrovato il campo (17 minuti, a gara in corso), poi erano arrivate tre panchine di fila contro Monza, Como e Frosinone.
La risposta contro il Lecce
E così si arriva alla sfida al Lecce di sabato e al 37’ della ripresa, quando il giocatore si alza dalla panchina insieme ad Ilkhan. In soli otto minuti più recupero (il minutaggio più basso di questa annata) dà la dimostrazione che Abate aspettava. Ci mette il fisico, lotta, mette in difficoltà il centrocampo del Lecce con la sua qualità e consente così alla squadra di costruire occasioni pericolose, quelle capitate al Toro nel finale. Un segnale importante da parte dell’ex Chelsea, che rispetto al momento dell’infortunio si è ritrovato a dover inseguire e scalare le gerarchie. In un reparto in cui il faro è Mandragora - atteso il suo rientro, dopo la sosta - e in cui Vlasic se in forma è difficile da sostituire, è evidente come la lotta sia serrata per quell’altro ultimo posto. C’è un Bragança che il Toro sta scoprendo e al quale si è affidato anche in assenza di Mandragora, un Fitz-Jim che pur a fasi alterne (al di là della prestazione contro la squadra di Di Francesco: lì pochi hanno convinto) si sta facendo apprezzare, oltre a Ilkhan, il cui ingresso è stato positivo come già accaduto più volte in stagione, e Gineitis, pure lui a caccia di minuti preziosi dopo un periodo piuttosto in ombra. Una montagna da scalare, insomma: Casadei ha già dimostrato di avere i mezzi per farlo. Quantità e qualità, inserimenti e senso del gol: può essere la pedina in più della squadra dopo la sosta.
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